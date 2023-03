Woody Harrelson e Matthew McConaughey in una serie TV comedy

I divi reciteranno insieme per la 3° volta. Dopo aver calcato lo stesso set in 2 occasioni - nel 1999 per il film di Ron Howard EdTV e nel 2014 per la 1° stagione della serie televisiva True Detective - tornano assieme per un progetto televisivo. Questa volta sarà una serie comedy, firmata da David West Read (creatore di The Big Door Prize) per Apple TV+. Per ora non è stato svelato il titolo ma si sa che comprenderà 10 episodi di mezz'ora l'uno e mostrerà la convivenza dei 2 attori nel ranch di McConaughey

Woody Harrelson e Matthew McConaughey reciteranno insieme per la terza volta nella loro carriera. Dopo aver calcato lo stesso set in due occasioni - nel 1999 per il film di Ron Howard EdTV e nel 2014 per la prima stagione della serie televisiva True Detective - i due divi hollywoodiani tornano assieme per un progetto televisivo. Questa volta sarà una serie televisiva di genere comedy, firmata da David West Read (creatore della recente serie The Big Door Prize, attesa per il prossimo 29 marzo) per Apple TV+.

Per adesso non è stato svelato il titolo dello show ma si sa che comprenderà 10 episodi di mezz'ora ciascuno e mostrerà la convivenza dei due attori con le rispettive famiglie nel ranch di McConaughey in Texas.

I confini ristretti del ranch metteranno a dura prova l'amicizia storica che lega i due interpreti di Hollywood.

Apple TV+ definisce la serie come “una sincera storia d'amore di una strana coppia che ruota attorno allo strano e bellissimo legame tra Matthew McConaughey e Woody Harrelson".

Questa volta gli attori non dovranno fare ciò che siamo abituati a veder loro fare: non saranno attori, ma semplicemente se stessi. Eppure gli screzi e le tensioni che si genereranno durante la convivenza per girare lo show renderanno questi ruoli i più difficili della carriera...