Woody Harrelson, il monologo complottista Covid al Saturday Night Live

L'attore di Champions, che già in passato aveva diffuso teorie complottiste no-vax, ha usato una metafora per descrivere la pandemia come la "sceneggiatura più pazza" mai letta, fatta dai "più grandi cartelli di droga nel mondo" che "comprano tutti i media e i politici e costringono tutte le persone nel mondo a stare chiuse nelle loro case"

Una pioggia di polemiche ha investito Woody Harrelson dopo il monologo complottista anti-Covid recitato in apertura della puntata del Saturday Night Live il 25 febbraio. Dopo una breve digressione sul fumo di droghe leggere e il bere, l’attore ha proposto una metafora della pandemia come la “sceneggiatura più pazza” che avesse mai letto. “Dunque il film fa così. I più grandi cartelli di droga nel mondo si uniscono e comprano tutti i media e i politici e costringono tutte le persone nel mondo a stare chiuse nelle loro case. E le persone possono solo uscire se prendono le droghe del cartello e continuano a prenderle in continuazione”. Harrelson ha proseguito: “Ho buttato via la sceneggiatura. Voglio dire, che poteva credere a quell’idea folle? Essere costretti a prendere droghe? Io lo faccio volontariamente tutto il giorno”.