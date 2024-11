12/13 ©Webphoto

COOPER - Famoso anche il suo ruolo in Interstellar: il film racconta di una situazione disastrosa sulla Terra, dove da diversi decenni l'umanità è in crisi, soprattutto per via dei raccolti che scarseggiano. L'ex astronauta Cooper (McConaughey), mai andato nello spazio e costretto a diventare agricoltore, scopre grazie all'intuito della figlia che la Nasa è ancora attiva in gran segreto e che sta lavorando a una possibile soluzione: un nuovo pianeta dove trasferirsi. Fare da pioniere per la missione è l'unico modo che Cooper ha di dare un futuro ai suoi figli