Piano sequenza, cosa significa. Serie tv e film per apprezzarlo

Il piano sequenza è una tecnica cinematografica che si traduce in una tecnica narrativa.

Serve per rendere più accattivante il racconto, non solo dal punto di vista visivo. Consente, in qualche caso, allo spettatore di immergersi nella narrazione scoprendo, in una sola volta, scenari diversi e distanti. Viaggiando con la macchina da presa, spesso, si scoprono punti di vista inediti.

Per questo, in alcuni classici, viene posto all'inizio del film, per permettere allo spettatore di farsi un'idea della scena e della storia (vedi il famoso piano sequenza lungo 3 minuti all'inizio de L'infernale Quinlan di Orson Welles).

Ne Il segreto dei suoi occhi di Campanella, un piano sequenza spettacolare ci permette di individuare i protagonisti della storia partendo da una ripresa aerea che prosegue attraverso un inseguimento senza respiro.