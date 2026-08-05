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Chiara Ferragni e Georgina Rodriguez rispondono a critiche sul peso: i post su Instagram

Spettacolo
Instagram @georginagio e @chiaraferragni

Due donne molto esposte mediaticamente hanno scelto di rispondere pubblicamente alle critiche sul proprio corpo. Con messaggi diversi ma complementari, Georgina Rodríguez e Chiara Ferragni hanno riportato l’attenzione su autostima, salute e libertà di sentirsi bene con se stesse al di là dei giudizi degli altri

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Negli ultimi giorni Georgina Rodríguez e Chiara Ferragni sono tornate al centro del dibattito sui social per ragioni simili: entrambe hanno ricevuto commenti sul proprio aspetto fisico e hanno deciso di rispondere pubblicamente. L’imprenditrice spagnola lo ha fatto dopo alcune foto delle vacanze in bikini, mentre l’influencer italiana ha parlato apertamente del rapporto tra peso, felicità età e benessere personale. Due prese di posizione diverse, ma accomunate dal rifiuto di lasciare che siano gli altri a definire il valore di una donna attraverso il suo corpo.

georgina: "Il mio corpo non deve rispondere a uno standard"

Alcune foto delle vacanze in yacht condivise sui social avevano scatenato una nuova ondata di commenti offensivi sul fisico di Georgina Rodríguez. L’imprenditrice e modella ha scelto di rispondere pubblicamente con un lungo messaggio pubblicato su Instagram, accompagnato da un selfie allo specchio in bikini. Nel post ha spiegato che il corpo cambia nel tempo e che questo è un segno della vita che continua, ricordando di essere madre di sei figli e di voler trasmettere loro un’idea di autostima indipendente dall’aspetto fisico e dal giudizio degli altri.

Georgina ha raccontato anche un dialogo avuto con Cristiano Ronaldo, che l’avrebbe invitata a non identificare il proprio valore con l’immagine esteriore, ma con ciò che è come donna, madre e persona. Nel suo sfogo la compagna del campione portoghese ha riflettuto sul modo in cui ogni estate il suo fisico diventi oggetto di discussione pubblica, chiedendosi chi stabilisca quale sia il corpo “giusto”. Ha spiegato di allenarsi non per inseguire un ideale imposto, ma perché lo sport le dà energia, benessere e serenità. Georgina ha rivendicato con orgoglio le proprie curve e il diritto di vivere liberamente nel corpo che la accompagna ogni giorno, quello che le ha permesso di diventare madre e di affrontare le difficoltà. 

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FERRAGNI: "Accogliere chi sono e godermi la vecchiaia"

Anche Chiara Ferragni ha scelto Instagram per affrontare pubblicamente il tema del body shaming. "Accogliere chi sono e godermi la vecchiaia perché è un privilegio non tutti ne hanno la possibilità" ha scritto l'influencer in un post su suo profilo. Rispondendo a un commento sul suo peso, l’imprenditrice ha raccontato di sentirsi oggi più in equilibrio rispetto al passato e di non voler più associare la magrezza estrema al benessere personale. Ferragni ha spiegato che in questa fase della sua vita, tra il lavoro, i figli e una maggiore serenità affettiva, preferisce concentrarsi sulla salute e sulla pace interiore piuttosto che inseguire un ideale estetico. Nelle sue storie ha poi lanciato un appello chiaro ai follower: smettere di giudicare il corpo delle donne e ricordare che dietro un’immagine condivisa sui social esiste sempre una storia personale che gli altri non conoscono.

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