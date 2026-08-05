Clementino, la caduta durante il concerto di Ischia

Attimi di paura a Casamicciola Terme: il rapper napoletano perde l'equilibrio e finisce oltre il bordo del palco. Ma si rialza in pochi istanti e riprende a cantare, trasformando lo spavento in un'ovazione. Il video è diventato virale in poche ore

Ciò che ha colpito il pubblico, più dell'incidente in sé, è stata la reazione. Nessun gesto plateale, nessuna pausa: solo un rapido rientro sul palco, il microfono di nuovo in mano e la voglia di continuare. Il ritorno è stato accolto da una lunga ovazione, e molti fan hanno sottolineato la professionalità con cui l'artista ha gestito il momento, archiviandolo con un sorriso senza spezzare il ritmo dello show.

Le immagini, riprese da decine di telefoni tra il pubblico, mostrano l'artista mentre canta indossando la maglia azzurra del Napoli, squadra di cui è tifoso da sempre. Poi il passo falso e la scomparsa improvvisa dall'inquadratura, oltre il bordo del palco. Nella caduta il rapper avrebbe perso anche il suo inseparabile cappello bianco a visiera piatta, uno degli accessori che da anni identificano la sua immagine.

L'accaduto risale alla serata di domenica 2 agosto, in piazza Marina a Casamicciola Terme, sull'isola di Ischia. Il rapper stava trascinando il pubblico quando, all'improvviso, ha messo un piede in fallo ed è scivolato via, sparendo per qualche secondo dalla vista degli spettatori. Un attimo di sospensione, poi il ritorno sul palco e la ripresa dello spettacolo come se nulla fosse.

Poteva finire male, e invece si è chiuso con un applauso. Protagonista dell'episodio è stato Clementino , caduto dal palco durante uno dei concerti del suo tour estivo.

Il video virale e la reazione del rapper

Nel giro di poche ore i filmati hanno fatto il giro di Instagram, TikTok e Facebook, raccogliendo migliaia di visualizzazioni e commenti. A rassicurare tutti sulle sue condizioni è stato lo stesso Clementino che, commentando il video, ha usato un tono ironico: "Tutt'appost! Sono un ninja!". Un modo per mettere subito a tacere le preoccupazioni dei fan e confermare che il tour proseguirà senza intoppi.

La caduta di Clementino si inserisce in una stagione insolitamente sfortunata per gli artisti sui palchi italiani. Lo scorso 19 luglio Noemi era caduta dal palco mentre cantava Briciole durante un live a San Salvo Marina, in provincia di Chieti, ed era poi stata portata in ospedale. Nel novero delle cadute celebri di questi mesi rientra anche Harry Styles, a conferma di come nemmeno i grandi nomi della musica siano immuni dagli imprevisti del palco.

Nel caso del rapper napoletano, però, l'episodio si è risolto con un semplice spavento e, soprattutto, con una dimostrazione di carattere che ha reso il video uno dei più condivisi delle ultime ore