Torino Film Festival, Ambra Angiolini condurrà la serata di apertura

L’attrice salirà sul palco del Teatro Regio di Torino accanto al direttore artistico Giulio Base per inaugurare ufficialmente la 44ª edizione del Torino Film Festival, in programma dal 24 novembre al 2 dicembre. Il programma completo del festival sarà presentato il prossimo 5 novembre a Roma Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Ambra Angiolini condurrà la serata di apertura della 44ª edizione del Torino Film Festival, in programma dal 24 novembre al 2 dicembre. L’attrice inaugurerà ufficialmente la manifestazione durante la cerimonia in programma al Teatro Regio di Torino, affiancata dal direttore artistico Giulio Base. “Ringrazio per questa opportunità e continuo a credere fortemente nella forza del cinema. Torino è uno dei panorami più belli della mia lunga scarpinata nel cinema e nel teatro. Una città che sa accogliere”, ha dichiarato Angiolini in una nota.

Le parole del direttore artistico Giulio Base Giulio Base ha commentato la scelta dell’attrice per la conduzione della serata inaugurale. “Sono davvero felice che Ambra abbia accettato l'invito ad accompagnarci nella 44esima edizione del Tff”, ha dichiarato. “Dopo essere diventata fin da giovanissima un volto adorato dal grande pubblico, ha sempre avuto il coraggio di rimettersi in gioco, conquistando con talento e rigore un posto importante nel cinema e nel teatro, senza mai perdere in autenticità. È un'artista capace di parlare a pubblici diversi e di unire qualità e popolarità, due valori che al Torino Film Festival consideriamo complementari”.

La carriera tra cinema, teatro e televisione Nel corso della sua carriera, Ambra Angiolini ha lavorato con alcuni dei principali autori del cinema italiano. Tra i titoli più noti figurano Saturno contro di Ferzan Özpetek, ruolo che le è valso il David di Donatello e il Nastro d’Argento come migliore attrice non protagonista, Bianco e nero di Cristina Comencini, Immaturi e Immaturi - Il viaggio di Paolo Genovese, Viva l’Italia di Massimiliano Bruno, 7 minuti e La scelta di Michele Placido. Secondo quanto riportato in una nota del festival, “La sua sensibilità interpretativa, la sua autenticità e la sua costante ricerca espressiva incarnano pienamente i valori di un Festival che da sempre celebra il cinema come luogo di libertà creativa, innovazione e dialogo culturale”.