The Housemaid 2, Brittany Snow si unisce al cast del thriller

La star statunitense di "The Beast in Me" ha ottenuto un ruolo nel sequel del film del 2025. Sarà la receptionist della compagnia del datore di lavoro della governante interpretata da Sydney Sweeney Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Ancora novità per il sequel di The Housemaid, pellicola che arriverà nei cinema statunitensi il 17 dicembre 2027.

Al cast si è unita ufficialmente l'attrice Brittany Snow e la notizia è stata data da lei stessa, protagonista di una clip diffusa via social sul suo profilo personale e su quello del film.

Come era già accaduto con Paul Anthony Kelly, che è stato ufficializzato come membro del cast lo scorso giugno, anche la statunitense ha dato la notizia facendosi filmare intenta a leggere il romanzo da cui è tratta la trama del film, The Housemaid Secret di Freida McFadden.

Snow ha avuto molti ruoli in film e serie di genere e ha la giusta esperianza per fare bene nel thriller.

Snow, star di serie thriller e film di genere "Non potrei essere più eccitata di così", ha scritto Sydney Sweeney sotto al post che annuncia l'ingresso di Brittany Snow in The Housemaid 2.

"Benvenuta in famiglia", ha commentato Paul Feig, regista del film che ha dato inizio alla saga thiller, confermato per questo secondo capitolo.

Lei, l'attrice statunitense che nel 2025 si è distinta per i suoi ruoli nelle serie The Beast in Me, Nido di vipere e Mordaugh: Morte in famiglia, tutti titoli di successo della tv in streaming, sorride soddisfatta del nuovo incarico per il grande schermo, dove ha iniziato arecitare fin dai primi anni del Duemila.

Tra i film più famosi di Brittany Snow ci sono anche diverse commedie, da Hairspray: grasso è bello a Pitch Perfect 1 e 2, ma è con gli horror e le storie cariche di tensione che la star si sta facendo sempre più strada a Hollywood.

In The Housemaid's Secret sarà Marybeth, la receptionist della compagnia dove lavora Douglas Garrick (Paul Anthony Kelly), marito della protagonista Wendy (ruolo già assegnato a Kirsten Dunst). Vedi anche Brittany Snow fa 40 anni, i suoi ruoli più famosi al cinema e in tv

La trama del film e le riprese in autunno Con la diffusione dei dettagli sui protagonisti del film inizia a delinearsi con più chiarezza il quadro dei volti che animeranno la nuova avventura di Millie, la governante interpretata da Sydney Sweeney in The Housemaid, pronta a prestare servizio in un'altra casa di borghesi ricchi e pieni di segreti.

La trama del romanzo di McFadden è già parecchio accattivante.

A differenza del primo film, Millie non può vedere la padrona di casa che vive confinata nelle sue stanze perché malata, una situazione ambigua che certamente cela una verità inconfessabile che la domestica dovrà scoprire.Rebecca Sonnenshine, già autrice del copione del primo film, si occuperà nuovamente della sceneggiatura che, stando alle ultime dichiarazioni di Paul Feig è pronta - anche perché l'inizio delle riprese è previsto per questo autunno.