Da un affascinante miliardario a un altro. Paul Anthony Kelly sarà Douglas Garrick , il marito di Wendy , ruolo già affidato precedentemente a Kirsten Dunst , in The Housemaid 2, pellicola che vede nuovamente Sydney Sweeney nei panni della governante Millie Calloway , assunta presso una nuova famiglia facoltosa che potrebbe nascondere più segreti di quanti ne abbia lei. I dettagli sul nuovo ruolo di Paul Anthony Kelly sono stati diffusi in esclusiva da Deadline che ha confermato l'inizio delle riprese del film per la fine di quest'anno (nel frattempo, c'è già Rebecca Sonnenshine, già sceneggiatrice del primo The Housemaid, al lavoro sul nuovo copione). La produzione sarà nuovamente guidata da Paul Feig , che come regista di thriller accattivanti, con venature di altri generi - anche spicy come nel caso di The Housemaid - è un vero specialista. Lo statunitense è un vero asso nella manica per Lionsgate che con The Housemaid (uscito in Italia come The Housemaid - Una di famiglia) ha incassato quasi 400 milioni di dollari nel mondo , ha firmato anche Un piccolo favore e il sequel Un altro piccolo favore , oltre a Jackpot - Se vinci ti uccido!.

Love Story e l'ascesa dei suoi protagonisti

Le novità su The Housemaid 2 stanno arrivando online una alla volta e Lionsgate ha dato il benvenuto all'ultimo arrivato come un vero evento, dedicandogli un post che contiene un breve video inedito.

Nel filmato Paul Anthony Kelly si fa vedere mentre è immerso nella lettura del volume di Freida McFadden, pronto per immergersi in quello che, di fatto, è il suo primo ruolo al cinema.

Il trentasettenne canadese ha fatto un vero e proprio exploit con American Love Story: John F. Kennedy & Carolyn Bessette, serie evento che ha raccontato in nove episodi la storia d'amore tra il figlio del presidente Kennedy e la sua giovane moglie, morti tragicamente nel 1999.

Dalla messa in onda dei primi episodi della serie, trasmessa in Italia da Disney+, il suo interprete principale è diventato uno dei volti più in vista della stagione e Hollywood ha già deciso quali saranno i suoi prossimi ruoli.

Lo scorso maggio l'attore è stato annunciato tra i membri della già molto attesa tredicesima stagione di American Horror Story, serie di culto di Ryan Murphy a cui si deve la scoperta dell'attore che, pare, sia stato selezionato come interprete di John Kennedy jr. tra oltre mille aspiranti alla parte.

Il cast di Love Story ha appena ricevuto un premio collettivo ai Gotham TV Awards. A luglio saranno annunciate le nomination per gli Emmy Awards, i premi più prestigiosi in campo serie, e ci sono molte possibilità di sentire ancora parlare dello show e dei suoi interpreti.