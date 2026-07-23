Fedez, possibili dimissioni dall'ospedale Humanitas di Rozzano

Il rapper potrebbe essere dimesso già nelle prossime ore dall’ospedale Humanitas di Rozzano, dove è ricoverato nel reparto di Gastroenterologia dopo un episodio di sanguinamento. Secondo quanto apprende Adnkronos, i controlli eseguiti nell’Irccs dell’hinterland milanese hanno dato esito rassicurante Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Fedez potrebbe lasciare l’ospedale Humanitas di Rozzano entro la serata. Il rapper è ricoverato nel reparto di Gastroenterologia dopo un episodio di sanguinamento che aveva reso necessario il trasferimento dalla struttura in cui era stato inizialmente preso in carico. Secondo quanto apprende Adnkronos, gli accertamenti eseguiti nell’Irccs dell’hinterland milanese hanno avuto esito rassicurante. Alla luce dei controlli effettuati, i medici starebbero valutando le dimissioni.

Il ricovero Fedez è stato ricoverato dopo un episodio di sanguinamento. Il rapper era arrivato in ambulanza al Pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano, struttura nella quale era già stato operato d'urgenza per il sanguinamento di alcune ulcere. Dopo gli accertamenti e gli esami strumentali eseguiti nel reparto di Chirurgia, è stato trasferito all'ospedale Humanitas di Rozzano, dove è ricoverato nel reparto di Gastroenterologia. Approfondimento Fedez trasferito all'Humanitas dal Fatebenefratelli