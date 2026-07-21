Fedez resta ricoverato in ospedale a Milano, proseguono accertamenti

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Fedez resta ricoverato in ospedale a Milano, proseguono gli accertamenti

Spettacolo
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Il rapper è stato trasportato all'ospedale Fatebenefratelli ieri sera in ambulanza, dove tre anni fa era stato operato d'urgenza. Il ricovero, da quanto si apprende, sarebbe dovuto alla riapertura di una vecchia ulcera, una complicanza legata all'assunzione di farmaci antinfiammatori

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Resta ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove è arrivato ieri sera in ambulanza, il cantante Federico Lucia, noto con il nome d'arte di Fedez. Il ricovero, da quanto si apprende, sarebbe dovuto alla riapertura di una vecchia ulcera, una complicanza legata all'assunzione di farmaci antinfiammatori. Le condizioni del rapper non sarebbero considerate gravi dai sanitari, che proseguono però gli accertamenti. 

Tre anni fa era stato operato d'urgenza

Tre anni fa, nel 2023, il rapper era stato operato d'urgenza nello stesso ospedale per un'emorragia interna causata da alcune ulcere. L'anno precedente, invece, Fedez era stato ricoverato all'ospdale San Raffaele, dove era stato sottoposto a un intervento per l'asportazione di un tumore al pancreas.

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