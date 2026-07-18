Fedez ha annunciato la nascita del suo terzo figlio. Nel pomeriggio di giovedì 16 luglio, all'Ospedale San Raffaele di Milano, è venuto al mondo Edoardo Lupo, primo bambino avuto dalla compagna Giulia Honegger. Il rapper, già papà di Leone e Vittoria, nati dal matrimonio con Chiara Ferragni , ha condiviso la notizia sul suo profilo Instagram pubblicando una serie di immagini del neonato accompagnate da una semplice ma intensa dedica: "Una gioia così grande" seguita da un cuore bianco. Per la stilista, fondatrice del marchio Ayme, si tratta invece della prima maternità.

Un nuovo inizio

La relazione tra Fedez e Giulia Honegger è iniziata nell'estate del 2025 ed è stata resa pubblica con un bacio immortalato durante una vacanza in Sardegna, accompagnato dalla frase "Non può piovere per sempre", interpretata da molti come il simbolo di un nuovo inizio dopo la separazione da Chiara Ferragni. Anche questa volta il cantante ha scelto un nome legato al mondo animale: dopo Leone, è arrivato Lupo, una scelta che ha subito incuriosito i fan. A differenza del passato, però, i due hanno vissuto la gravidanza lontano dai riflettori, condividendo pochissimi momenti della loro vita privata e mantenendo il massimo riserbo fino all'arrivo del piccolo Edoardo.