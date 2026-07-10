Fedez: "Ho amato Chiara Ferragni, ma è stato necessario dividersi"

Fedez: "Ho amato Chiara Ferragni, facendo tanti errori. È stato necessario dividersi"Spettacolo
Durante una puntata di Pulp Podcast, il rapper ha raccontato il percorso che ha portato alla separazione dall'imprenditrice digitale, dalla quale ha divorziato nel 2025 dopo quasi sei anni di matrimonio e due figli
“Come hai fatto a lasciare Chiara Ferragni?”. Durante l’ultima puntata di Pulp Podcast, l’attore e speaker radiofonico Federico “Chico” Parlanti ha chiesto a Fedez spiegazioni sulla fine del rapporto con l’imprenditrice digitale, dalla quale ha divorziato nel 2025 dopo quasi sei anni di matrimonio e due figli, Leone, 8 anni, e Vittoria, 5 anni. “Molte cose che sono successe io non le ho neanche approfondite, perché non credo che necessitassero di spiegazioni”, ha risposto il rapper che, senza entrare troppo nei particolari, ha raccontato il percorso che ha portato alla separazione. “Diciamo che si sono inanellate una serie di cose e a un certo punto è stato necessario dividersi”. La frase sembra chiarire un’affermazione di Ferragni che risale al 2024, quando lei aveva risposto al commento di un fan: “Purtroppo non è una scelta mia”. In ogni caso, nonostante la definitiva chiusura della storia d’amore, Fedez ha rivolto parole di grande stima nei confronti dell’ex moglie, con la quale condivide il ruolo di genitore: “È una persona a cui ho voluto veramente bene, è una persona che ho amato, facendo tanti errori. Rimane sempre la mamma dei miei bambini, quindi rimane una persona molto importante nella mia vita”.
I NUOVI AMORI, GIULIA HONEGGER E JOSÉ FERNANDEZ
“L’amore va, l’amore viene”, ha concluso Fedez nell’ultima puntata di Pulp Podcast. Il rapper diventerà presto papà del suo terzo figlio, che è anche il primo dalla nuova compagna, la stilista e imprenditrice milanese Giulia Honegger. La coppia, che nell’agosto 2025 durante le vacanze in Sardegna aveva condiviso sui social il primo bacio ufficiale, nell’aprile 2026 ha poi confermato le insistenti voci sulla gravidanza, che secondo le indiscrezioni dovrebbe terminare a luglio e dovrebbe accogliere un maschietto. Recentemente, la coppia ha traslocato dall’attico del rapper in piazza Castello, a Milano, in una nuova casa che diventerà la sede della nuova famiglia allargata. Nel frattempo, anche Chiara Ferragni ha voltato pagina. Dopo una relazione con l’imprenditore Giovanni Tronchetti Provera, l’imprenditrice digitale ha ufficializzato l’amore con l’imprenditore colombiano José Hernandez, con il quale sta trascorrendo le vacanze estive. Secondo il gossip, i due avrebbero vissuto un vero e proprio colpo di fulmine a Capodanno 2026, in Colombia, dove lei si trovava in viaggio insieme alla sorella Valentina Ferragni e ad altri amici. Da allora, Negli ultimi mesi, la coppia è stata inseparabile, dalla spiaggia di Forte Dei Marmi ai safari in Namibia, dalle isole della Grecia alle località italiane di villeggiatura come Capalbio e la Versilia, fino agli ultimi avvistamenti allo Starlite Festival di Marbella, in Spagna, dove hanno assistito insieme al concerto di Danny Ocean. José Hernandez è un manager di origini colombiane e lavorerebbe per una multinazionale nel settore degli pneumatici. Nonostante le scarse informazioni che al momento circolano in rete, dopo gli studi in Ingegneria Gestionale all’Universidad del Norte, in Colombia, si sarebbe trasferito in Italia per specializzarsi con un Master al Politecnico di Milano tra il 2014 e il 2016. A partire da quell’esperienza, avrebbe avviato una solida carriera da manager in diverse aziende, compresa la Pirelli. Oggi lavorerebbe come Global Business Manager in Yokohama TWS. Molto riservato, tanto da avere il profilo Instagram privato e con un seguito di poco più di 2000 followers, adesso vivrebbe proprio a Milano.
Approfondimento
Chiara Ferragni con il fidanzato Jose Hernandez a Marbella
©Getty
Chiara Ferragni e Fedez, la vera storia dell'ex coppia. FOTO
L'imprenditrice digitale e il rapper, per anni, hanno formato una delle coppie italiane più scintillanti, amate e popolari d'Italia. Nel corso del tempo si sono imposti a livello internazionale, fino all'arrivo di una serie dedicata a loro. Poi, nel 2024, tutto è finito. Chiara e Federico si sono lasciati, hanno firmato la separazione e poi il divorzio, senza mai smettere di lanciarsi accuse