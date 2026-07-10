Fedez: "Ho amato Chiara Ferragni, ma è stato necessario dividersi"

“Come hai fatto a lasciare Chiara Ferragni?”. Durante l’ultima puntata di Pulp Podcast, l’attore e speaker radiofonico Federico “Chico” Parlanti ha chiesto a Fedez spiegazioni sulla fine del rapporto con l’imprenditrice digitale, dalla quale ha divorziato nel 2025 dopo quasi sei anni di matrimonio e due figli, Leone, 8 anni, e Vittoria, 5 anni. “Molte cose che sono successe io non le ho neanche approfondite, perché non credo che necessitassero di spiegazioni”, ha risposto il rapper che, senza entrare troppo nei particolari, ha raccontato il percorso che ha portato alla separazione. “Diciamo che si sono inanellate una serie di cose e a un certo punto è stato necessario dividersi”. La frase sembra chiarire un’affermazione di Ferragni che risale al 2024, quando lei aveva risposto al commento di un fan: “Purtroppo non è una scelta mia”. In ogni caso, nonostante la definitiva chiusura della storia d’amore, Fedez ha rivolto parole di grande stima nei confronti dell’ex moglie, con la quale condivide il ruolo di genitore: “È una persona a cui ho voluto veramente bene, è una persona che ho amato, facendo tanti errori. Rimane sempre la mamma dei miei bambini, quindi rimane una persona molto importante nella mia vita”.