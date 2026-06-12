Fedez mostra la nuova casa dove vivrà con Giulia Honegger

Scatoloni, lavori in corso e qualche spoiler sui social. Fedez si prepara al trasloco e, con discrezione insolita per chi ha abituato i follower a una presenza social quasi costante, lascia intravedere gli spazi della casa che diventerà il suo nuovo punto di riferimento insieme alla compagna Giulia Honegger.

Un nuovo nido a Milano, in attesa del bebè

Fedez e Giulia Honegger sono nel pieno dei preparativi per l'arrivo del loro primo figlio. Tra il trasloco nella nuova casa nel cuore della Milano moderna, a due passi dal centro storico, e gli ultimi lavori di ristrutturazione, la coppia si sta organizzando per accogliere al meglio il bebè. Secondo le indiscrezioni, sarebbe un maschio, atteso per luglio.

Negli ultimi giorni il rapper ha condiviso sui social uno scorcio della nuova abitazione: nessuna presentazione ufficiale, solo pochi dettagli lasciati intravedere ai follower, ma sufficienti a far capire che per il cantante milanese sta per aprirsi una fase completamente nuova. Tra gli ambienti mostrati si intravede quello che sembra essere il futuro salotto: ampie vetrate, parquet in legno e una luminosità marcata, con affaccio su un terrazzino con vista sulla città.

Ha fatto il giro del web anche uno scorcio di quella che probabilmente sarà la cameretta destinata ai figli. Un angolo già allestito e riconoscibile, che ha confermato ai fan quanto il trasloco sia ormai imminente.

Dalla casa da single al nuovo capitolo

Con questo trasloco si chiude ufficialmente l'era dell'appartamento in piazza Castello, a Milano, dove Fedez si era trasferito dopo la separazione dall'ex moglie Chiara Ferragni. Nell'aprile 2024 aveva scelto una nuova casa da 400 metri quadrati, che era diventata il suo rifugio durante gli anni da single. Ora quell'esperienza appartiene al passato.

A differenza di quanto faceva in precedenza, il rapper ha scelto di ridurre drasticamente la sua presenza su Instagram: niente più Stories continue, foto dei figli o dettagli della quotidianità, limitandosi a documentare impegni professionali e qualche momento di coppia con la nuova compagna. Proprio per questo, le immagini della casa hanno catturato ancora di più l'attenzione di chi lo segue.