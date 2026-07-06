La scrittrice Marina Di Guardo, madre di Chiara, Valentina e Francesca Ferragni, ha raccontato su Instagram di essere rimasta coinvolta in un incidente stradale la scorsa settimana in Sicilia. Un trattore, sbucato all'improvviso da un sentiero di campagna, si sarebbe immesso sulla strada percorsa dall'auto su cui viaggiava insieme ad alcuni amici. In una storia pubblicata sui social ha mostrato un vistoso ematoma sul mento e sul collo, rassicurando però i follower sulle proprie condizioni ascolta articolo Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Un incidente stradale in Sicilia con un trattore che si sarebbe immesso all'improvviso sulla carreggiata. È la disavventura raccontata dalla scrittrice Marina Di Guardo, madre di Chiara, Valentina e Francesca Ferragni, che ha scelto Instagram per spiegare ai propri follower il motivo della recente assenza dai social. In una storia accompagnata da un selfie, la 64enne ha mostrato un vistoso ematoma che le segna il mento e scende lungo il collo.

Marina di Guardo dopo l'incidente - Instagram

Il racconto sui social "Amici carissimi, forse avrete notato che sono un po' assente negli ultimi giorni. La settimana scorsa in Sicilia ho avuto un incidente stradale", ha scritto Di Guardo nel post pubblicato sul suo profilo. La scrittrice ha poi ricostruito la dinamica: "Un trattore, proveniente da un sentiero di campagna, si è immesso improvvisamente sulla strada dove transitavamo io e i miei amici in auto. Poteva andare molto peggio, per fortuna andavamo piano e siamo ancora qui a raccontarcela". Nessuna conseguenza grave, dunque, per la scrittrice e per gli occupanti del veicolo. "Come potete notare dalla foto, non sono al massimo, ma spero che l'ematoma passi presto e lo spavento pure", ha aggiunto, chiudendo il messaggio con un'emoticon sorridente. Approfondimento Ferragni, i ricavi di Fenice salgono: conti 2025 quasi in pareggio

I messaggi social di Marina di Guardo - Instagram