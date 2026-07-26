Tenta di accoltellare vigili nel Livornese, agente spara e lo ferisce

L'uomo, un senzatetto spagnolo 42enne, ha dato in escandescenze davanti a un supermercato minacciando i presenti con un coltello. Quando sono intervenuti gli agenti, ha tentato di aggredirli e uno dei vigili ha reagito

Un uomo di 42 anni, senza fissa dimora e originario della Spagna, è stato ferito da un colpo di pistola esploso da un agente della polizia locale dopo aver tentato di aggredire i vigili con un coltello. L'episodio è avvenuto nella serata di oggi nel parcheggio del centro commerciale Coop di via Biserno, a San Vincenzo, in provincia di Livorno, davanti a numerosi clienti. Trasportato in elisoccorso all'ospedale di Pisa, il 42enne è ricoverato in condizioni stabili e non risulta in pericolo di vita.

La ricostruzione dell'accaduto

Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, il 42enne avrebbe dato in escandescenze all'interno del supermercato, minacciando le persone presenti con un grosso coltello. Lanciato l'allarme, poco dopo sul posto è arrivata una pattuglia della polizia locale. I due agenti della pattuglia hanno cercato di calmarlo, ma lui ha reagito tirando fuori un grosso coltello e tentando di accoltellare uno dei due, che ha evitato il fendente.

Gli agenti sono riusciti a portarlo nel parcheggio del centro commerciale. Qui, però, l'uomo ha tentato una seconda volta di accoltellare il vigile. Stavolta l'agente, vedendosi minacciato, ha estratto la pistola d'ordinanza e ha sparato un colpo, che ha centrato il 42enne all'addome.