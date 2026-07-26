Tenta di accoltellare i vigili, agente spara e lo ferisce. FOTO

Tenta di accoltellare i vigili nel Livornese, agente spara e lo ferisce. FOTO
Momenti di paura nel parcheggio della Coop di San Vincenzo, nel Livornese, dove un 42enne è stato ferito da un colpo esploso da un agente della polizia locale dopo aver tentato di accoltellare gli agenti. L'uomo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Pisa: non è in pericolo di vita
- Un uomo di 42 anni, senza fissa dimora e originario della Spagna, ha dato in escandescenze all'interno del centro commerciale Coop di via Biserno, a San Vincenzo, in provincia di Livorno.
- Gli agenti della polizia locale hanno cercato di calmare l'uomo, ma lui ha reagito estraendo un coltello e cercando di accoltellare uno dei due vigili.
- Gli agenti sono riusciti a portarlo nel parcheggio del centro commerciale, dove però il 42enne ha tentato una seconda volta di accoltellare il vigile.
- L'agente ha allora estratto la pistola d'ordinanza e ha sparato un colpo, che ha centrato il 42enne all'addome.
- Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato e i carabinieri
- Dopo l'intervento del personale sanitario del 118, l'uomo è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale di Pisa: non è in pericolo di vita.