Le prime pagine dei quotidiani di oggi 26 aprile: la rassegna stampa di Sky TG24
In apertura dei quotidiani, l'assalto al cantiere di Chiomonte, in Val di Susa, dei No Tav. Lancio di pietre, bombe carta e molotov; risposta delle forze dell'ordine con i gas lacrimogeni. Poi il caro-benzina, con il carburante che arriva a 2,6 euro a Milano. Il governo pensa al meccanismo delle accise mobili
- Centinaia di No Tav incappucciati hanno dato l’assalto ai cantieri dell’Alta velocità nel Torinese. Dopo il corteo partito da Venaus, gruppi di manifestanti hanno raggiunto i lavori di Chiomonte, Salbertrand e San Didero. Duri scontri con lancio di pietre, molotov e bombe carta. La risposta delle forze dell’ordine con idranti e lacrimogeni. In fiamme quattro mezzi di carabinieri, finanza e polizia. Meloni: "La violenza non piegherà lo Stato". Il sindacato di polizia: "Feriti sessanta agenti". A loro il ringraziamento di Sergio Mattarella.
- È allarme per i prezzi dei carburanti. La benzina sfonda la soglia dei 2 euro al litro, fino al record di 2,6 euro a Milano. Un aumento che, secondo il Codacons, si tradurrà per i consumatori in una stangata di 1,9 miliardi in più rispetto all’estate scorsa. La premier Giorgia Meloni preme per un intervento ma è caccia alle coperture. La segretaria del Pd Elly Schlein attacca: "È finito il tempo degli annunci, gli italiani stanno già pagando per l’immobilismo del governo". Assalto No Tav, 60 agenti feriti: l’irruzione nel cantiere di Chiomonte.
- La guerriglia No Tav: a Chiomonte centinaia di incappuccitai assaltano i blindati dei carabinieri. La premier Meloni: "Attacco allo Stato, non ci piegheranno". Parla il gioielliere Roggero, in cella da una settimana nel carcere di Bollate: "Temo per la mia famiglia. Mattarella valuti il caso, andando oltre le polemiche. L’equilibrio non è facile ma non ho perso la fiducia".
- Guerriglia No Tav: a fuoco 4 mezzi dei carabinieri, 60 agenti feriti. Il presidente della Repubblica Mattarella chiama il ministro dell'Interno Piantedosi per esprimere solidarietà alle forze dell'ordine. Diesel, sconto di 0,24 euro: arriva il decreto salva-estate. Verso il Cdm, taglio delle accise anche per la benzina. Fakir, oggi nuovo corteo a Bologna.
- Pirlo, ombre russe: un caso rallenta la firma del Ct. Sotto accusa il rapporto con Fonbet, società di scommesse. Malagò vuole chiarire. I legali del tecnico: l’accordo riguarda solo lo United Fc. È polemica politica. Inter, Bisseck come Pio: firma il rinnovo fino al 2031.
- Pirlo spacca l'Italia: club, tifosi e politici si aspettano un altro ct. Dalle riflessioni di Malagò alle perplessità di Abodi: "Scelta logica o scommessa?". Il tecnico è ancora sotto contratto con lo United Dubai. Polemiche per l'accordo con lo sponsor russo. Il candidato di Maldini, insomma, non convince: la nomina di Andrea torna in ballo. Mancini e Conte sempre in attesa.
- "Aspetto Kolo!". Contatti con Elmas, può essere un'occasione. Con Lucio ha vinto uno scudetto a Napoli da "dodicesimo". Openda va a Lione, Joao Mario verso Firenze. Una voce dall'Inghilterra: il Liverpool piomba su Conceicao. A Liegi finisce 1-0 in amichevole per la Juventus con tanti giovani, molte riserve e qualche esubero. Ma l'allenatore bianconero crede nel mercato.
- Furia dei No TAv, l’Italia dei violenti. Centinaia di incappucciati assaltano il cantiere di Chiomonte. I volti sono sempre quelli, gli antagonisti dei centri sociali e dei collettivi, di tutta Italia che si ritrovano per andare all’assalto. Pietre e bombe contro la polizia: sessanta agenti feriti. Meloni: "La violenza non piegherà lo Stato". Mattarella chiama Piantedosi: solidarietà alle forze dell’ordine.
- Mutui a saldo in banca. Molte offerte a tasso fisso vengono proposte con uno sconto di 30-40 punti base rispetto al costo del denaro di riferimento (il tasso Eurirs). La spiegazione sta nelle modalità con cui gli istituti costruiscono le offerte. Molte banche propongono un tasso finito, mantenendolo invariato fino alla revisione del listino. L’aggiornamento può avvenire ogni due o tre mesi. Nel frattempo gli Eurirs si muovono ogni giorno. Il rialzo dei parametri di mercato non viene quindi trasferito immediatamente sul costo dei mutui.
- Le primarie per il boss via Zoom dal carcere: da Sassari il summit del clan Santapaola, da Palermo l'ordine di pestare un nemico. Stupefacenti portati con i droni e gli arcieri. De Lucia: "Prigioni in mano alle mafie". Dopo la svolta pro-establishment di Schlein, il Pd al M5s: "Non attaccate Draghi". Il motivo? L'ex presidente della Bce potrebbe dare un sostegno in vista delle elezioni. Pacifisti delusi da Elly sul riarmo.
- Per la sinistra nessuno deve pagare per l'aggressione alla ragazza di Bari, massacrati a calci in faccia da 14enni. La nuova legge li rende imputabili. Pd e M5s dicono di no. Ritornano le canaglie No Tav: battaglia in Val di Susa, bombe contro i carabinieri, bruciate due camionette. Guerra in Iran, gli effetti a Milano: benzina a 2,60 euro.
- Assalto No Tav, violenze e bombe: tornano gli utili idioti della destra. Dopo Bologna, alla marcia in Val di Susa centinaia di antagonisti attaccano i cantieri della Torino-Lione. In fiamme due camionette dei carabinieri. Meloni: "Lo Stato non si piega". Salvini: "Colpa della sinistra".
- Il quotidiano punta su "Tutti i colpi della guerra senza fine" e sulle decisioni del presidente Usa Donald Trump. E poi sui "Ragazzi cattivi": "Un giusto processo invece che una esenzione della responsabilità. Forse è effimero, forse non ingiusto".
- "L'inchiesta alle vongole" titola il giornale: "Il giornalismo d'inchiesta di Ranucci è condito da troppi sospetti". Poi approfondimeti sulla norma anti baby-gang, sulla multa dell'Ue a Google e sui nuovi dazi di Trump.
- Nuovo video choc su Fakir: chiazza di sangue sotto la testa. IL legale: è stato picchiato. Il difensore degli agenti: ferita alla nuca. Minacce a Lepore, il sindaco di Bologna sarà protetto. L'ex capo della polizia Gabrielli lo difende: non ha aizzato la piazza. Assalto No Tav, 50 agenti feriti. La premier Meloni: "Attacco allo Stato. Non ci piegheranno".
- Missili e droni degli Houthi colpiscono in Arabia Saudita, centrata la raffineria di Jizan. Dopo i raid contro lo Yemen è il primo scambio diretto di colpi da anni, oltre a Hormuz il contagio bellico blocca anche il Mar Rosso. Mentre Trump ammassa batterie per l’attacco all’Iran.