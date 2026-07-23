Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 luglio: la rassegna stampa

I nuovi filmati emersi a proposito della morte di Fakir a Bologna, il caso Roggero e l'uso delle chat dell'ex sottosegretario Delmastro negate da parte del governo. E, poi, ancora, l'accordo sul nucleare tra Trump e l'Arabia Saudita, le proteste di piazza a Kiev e la vicenda dell'AI che ha hackerato un sito. Per lo sport, invece, il calciomercato e il futuro della Nazionale di calcio. Questi alcuni dei principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi