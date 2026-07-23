Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 luglio: la rassegna stampa

I nuovi filmati emersi a proposito della morte di Fakir a Bologna, il caso Roggero e l'uso delle chat dell'ex sottosegretario Delmastro negate da parte del governo. E, poi, ancora, l'accordo sul nucleare tra Trump e l'Arabia Saudita, le proteste di piazza a Kiev e la vicenda dell'AI che ha hackerato un sito. Per lo sport, invece, il calciomercato e il futuro della Nazionale di calcio. Questi alcuni dei principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi
- Il caso di Bologna in primo piano: "Il film della morte di Fakir". Emerse "nuove immagini: la lite in strada e le frasi degli agenti". Politica: "No all'uso delle chat di Delmastro, bagarre in aula". Roggero: "Scarcerazione negata". Medio Oriente: "Il sì di Trump, firmato l'accordo sul nucleare con i sauditi". Storie di sport, Sara Curtis: "Gli insulti dei razzisti? Non mi fanno paura". Marina Piller: "La lunga notte del parto in cui persi la mia bimba". Tecnologia: "Modello di AI sfugge al controllo umano e hackera un sito".
- La politica in apertura: "Uno scudo per Delmastro". Negata l'autorizzazione all'uso delle chat dell'ex sottosegretario con il socio "vicino ai clan". Il voto della Giunta "ritarda l'inchiesta sulla Bisteccheria". Ucraina: "Il rimpasto di Zelensky. Kiev in piazza per l'ex ministro". Ancora la guerra: "Viaggio in Crimea, assediata dai droni e dalla povertà". Medio Oriente: "L'Arabia Saudita avrà il nucleare, siglato l'accordo con Trump". Focus poi sul caso Fakir, su quello Roggero, su Salis e sull'IA "fuori controllo".
- Il conflitto in Medio Oriente tra i temi d'apertura del quotidiano torinese: "Nella battaglia di Hormuz", è il titolo di un reportage. Politica: "No all'uso delle chat, la maggioranza scuda Delmastro". Caso Fakir, c'è un nuovo video: "Rianimato con le manette. E parte la colletta per gli agenti". Intervista a Fornero: "Sbagliai a non spiegare la riforma". Francia: "Social vietati ai minori, servono rimedi più efficaci".
- Bologna, la morte di Fakir in primo piano: "In un nuovo video le fasi del suo delirio". Per i pm gli agenti ora sono "sottoposti ad indagine". Politica: "No alle chat di Delmastro, bagarre in aula al Senato". Medio Oriente: "Trump-Arabia Saudita, accordo sul nucleare". Tecnologia, paura Open AI: "Fuori controllo". Cinema: "L'Ulisse di Nolan è diventato una bandiera".
- Le trattative per il nuovo ct della Nazionale italiana di calcio in apertura: "Pep sul filo". I giochi "possono riaprirsi" anche se Guardiola "avrebbe chiesto 20 milioni all'anno". Malagò "prende tempo, in corsa Pirlo e Mancini". Juventus, furia di Spalletti: "Mercato a rilento, sfogo coi giocatori". Inter e Milan: "Si cambia, da Diouf a Jashari tutte le novità di Chivu e Amorim". L'analisi: "Svolta Mondiale, in Italia la difesa a 4 torna di moda". L'ultima di Trump: "Candido Infantino come segretario dell'Onu".
- Il calciomercato in apertura: "Più Kessie, più Juve". Non solo il nuovo 9 per i bianconeri che insistono per Kolo Muani e "hanno in pugno Pellegrino". Ma si "lavora sul centrocampo". Inter: "Tra Spence, Romero e Jones un modello Premier". La Roma intanto "chiama l'agente di Nusa" mentre "Oulai strega la Viola". Ct della Nazionale: "Malagò scopre le carte".
- Focus sulla Juventus in primo piano: "La zavorra da 171 milioni". Massara e Carnevali "devono rimediare agli errori altrui". La somma degli stipendi lordi dell'organico bianconero "è oggi la più alta della serie A". Napoli: "Sconfitta e infortuni, ko contro l'Arezzo". Petrachi: "Ho visto le lacune del Toro". Nuovo ct della Nazionale: "Pep, in campo la serie A". Rocchi e l'Inter: "Tutte le intercettazioni". L'ultima di Trump: "Infantino all'Onu!".
- La politica in apertura: "Salvano Delmastro e pure il clan Senese". La scelta: "Fuori le chat per scudare il meloniano, la destra fa un favore ai mafiosi". La morte di Fakir: "Le linee guida del Ministero sui fermi a terra non esistono". Giorgetti: "Niente tagli per il riarmo, no al Safe". Ucraina: "Zelensky giù e Fedorov vola dopo l'epurazione". Bomba a Ranucci: "Confermati 4 arresti col metodo mafioso".
- In primo piano il caso Salis: "Condannata, sfrutta e licenzia gli assistenti". Usa: "Trump lancia Infantino dalla Fifa alle Nazioni Unite". Caso Fakir: "La piazza abusiva di Bologna, adesso Lepore è nei guai". Roggero: "Resta in carcere, la petizione per liberarlo". Politica, il commento: "Delmastro, Conte e le chat". L'analisi: "Il generale e quel campo inerte".
- Ancora il caso Salis in apertura: "Che figura di m...". Condannata "a risarcire con 300mila euro i collaboratori licenziati. Li accusava di rispondere tardi alle mail". Bologna: "Indagine su Lepore. E i poliziotti gli fanno causa". Roggero: "I giudici respingono l'istanza, rimane dietro le sbarre". Il commento: "Saviano è un copione, lo dice la Cassazione". Modena: "Morta la donna investita da un islamico. E l'inchiesta va a rilento".
- Focus sulle professioni in apertura: "Via libera alla riforma dell'avvocatura, cariche societarie non più vietate". Ok "definitivo del Senato alla legge delega". La Consob Ue: "Un italiano all'Esma. L'Unione Europea sceglie Comporti". Materie prime e paradossi: "Polvere da sparo, Rheinmetall raddoppia la produzione ma dipende dalla Cina". IA: "Modello di OpenAI fuori controllo, attacco hacker di un agente ribelle". Medio Oriente, Trump: "Attacchi a centrali elettriche e ponti iraniani per ogni nave colpita".
- Diversi in temi in prima pagina, a partire dall'intervista a Elly Schlein: "L'alternativa c'è e siamo pronti a governare". Politica: "Il devoto Tajani". Medio Oriente: "L'Iran fa paura". Russia: "Va in fumo l'e-commerce". Ucraina: "Zelensky e i generali". Usa, Trump: "Come si sveglia un Patriot". Caso Report: "Boccia per Ranucci".
- "Il canto delle sirene", è il titolo d'apertura. Il coro della destra contro il sindaco di Bologna "trascina anche il sindacato di polizia Sap che denuncia Lepore per aver convocato la piazza di lunedì". IA fuori controllo: "Un modello OpenAi si dà all'hackeraggio". Legge elettorale: "Preferenze o elezioni, Melopni minaccia FI". Guerra in Iran: "Usa, carta bianca al nucleare saudita".
- La politica in apertura: "Il governo Meloni aiuta la mafia, negate ai pm le chat di Delmastro". Il caso Fakir "e il fallimento di un sistema: già un mese fa aveva chiesto supporto psichiatrico". Medio Oriente: "Arabia atomica. Trump regala il nucleare a Mbs". Ilaria Salis: "Licenzia i collaboratori, condannata a pagare 300mila euro". L'analisi: "Cosa ci può insegnare il caso dell'agente IA fuori controllo".
- "A fuoco lento", è il titolo in primo piano in riferimento all'inchiesta sulla bomba a Ranucci. "I 4 indagati rimangono in cella. Potrebbero parlare e scoperchiare informazioni preziose". Lavitola dal ristorante parla in codice: "Aspettano un mio errore". Bologna, bufera su Lepore: "Parlano Angelo Piazza e Stefano Esposito". Caso Roggero: "Tra pena e legge, 14 anni non possono chiudere il dibattito". Ucraina: "Vincono le piazze". Il commento: "Ci siamo messi un estraneo dentro casa. Per i minori l'AI è più rischiosa dei social".
- Bologna, l'accusa del Viminale: "Presidio non concordato". Il Ministero "apre un'istruttoria sulla comunicazione dell'iniziativa". Fakir: "L'ultima ora di vita, la verità da video e bodycam". Prodi: "Folle l'idea di far passare questa città per violenta". Roggero: "Niente sospensione della pena, resta in carcere". Auto sulla folla a Modena: "E' morta la 55enne che rimase ferita e in coma dopo l'investimento". OpenAI: "In un test le macchine diventano hacker fuori controllo".