Le prime pagine dei quotidiani di oggi 22 luglio: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi, spazio al caso di Fakir, il 43enne morto al Pilastro di Bologna durante un intervento della polizia. Dopo gli scontri seguiti alla manifestazione per Fakir, Meloni si schiera con le forze dell'ordine: “Irresponsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato”. “Lo Stato ha fallito”, afferma Schlein. In primo piano anche il caso Roggero e le minacce rivolte ai magistrati. A denunciarle è l’Anm, che richiama “a maggiore responsabilità chi ricopre incarichi istituzionali”
- L’apertura è dedicata al caso di Bologna con il titolo “Meloni accusa, lite su Bologna” sulla tensione tra governo e opposizioni dopo gli scontri a Bologna durante la manifestazione per chiedere verità sulla morte di Fakir. Il presidente del 118: “Con l’arrivo di un medico si salvava”. In primo piano anche “Zelensky rimuove il capo dell’esercito dopo le proteste”. Spazio alla decisione francese con “La Francia e i social: stop agli under 15”. In spalla spazio alla sanità con “Liste d’attesa, le cifre. Migliorano le urgenze”.
- L’apertura è dedicata al caso Roggero con “Roggero, odio sui giudici”, dopo le minacce denunciate dall’Associazione nazionale magistrati. In primo piano anche il caso di Bologna con “Meloni accusa Lepore per la piazza”, sugli scontri avvenuti in città durante la manifestazione per chiedere verità sulla morte di Fakir. In spalla: “Impantanato in Iran, Trump riprende la guerra dei dazi”. Spazio anche a “Nicaragua addio, l’eterno Ortega abolisce le elezioni”. In taglio basso: “Una visita su cinque in ritardo, la salute viaggia a due velocità”.
- L’apertura è dedicata al caso di Bologna con “Fakir, la catena degli errori”, sulla gestione dei soccorsi dopo l’intervento della polizia. Fotonotizia centrale sulle “Nuove rotte dei narcos”, dedicata al sequestro di cocaina a Vado Ligure. In taglio alto: “Trump rilancia i dazi, sessanta Paesi nel mirino”. Spazio anche a “Roggero, il nodo donazioni. L’Anm: toghe minacciate”. In taglio basso, “La Francia spegne i social agli under 15”.
- In apertura il caso di Bologna: “Bologna, scontri e polemiche”, con il commento “Cercasi etica della responsabilità” e l’intervista a De Pascale: ‘L’uso della forza prerogativa dello Stato’. Al centro pagina “La Roma entra nel centenario”, con il commento “Tra nuovo stadio e vecchi sogni”. In taglio centrale: “Mossa del governo: subito fondi per l’energia”. Spazio anche a “La Francia vieta l’accesso ai social agli under 15”. In taglio basso: “Lago di Como, una bimba si tuffa davanti ai genitori ma scompare sott’acqua”
- In apertura “Gelo dei redditi in Italia: -1,6% dal 1990. Nei Paesi Ocse la crescita è del 35%”. In primo piano anche “Trump rilancia l’offensiva sui dazi. Nel mirino 60 Paesi”. Spazio anche alla guerra in Medio Oriente con “Gli Houthi aprono il fronte del Mar Rosso: ‘Bloccate sei navi’”. In taglio centrale: “Flessibilità su energia e difesa, entro l’estate il primo voto”. In spalla spazio al caso di Bologna con “Meloni agli alleati: compatti su tutela agenti e sicurezza”.
- In apertura “Modric Milan, resto”, con il centrocampista pronto a proseguire in rossonero per un’altra stagione. “Il bis dopo la telefonata con Amorim. Un altro anno a 3 milioni e mezzo. Sarà con la squadra in Australia”. In taglio alto “Dateci Pep (o Conte)”, sul sondaggio Swg relativo al prossimo commissario tecnico della Nazionale. Spazio anche alle parole di “Malagò: ‘Dialogo con Guardiola’. Ma Pirlo è pronto”. Sul mercato dell’Inter il titolo è “Inter, c’è Romero”. In spalla, “Platini fa tremare Infantino”.
- L’apertura è dedicata all’intervista alla presidente del Consiglio, “Meloni: ‘Ora tolleranza zero’”. "La sfida della premier: ‘Nessuno pensi di poter sfasciare tutto’. Io e gli Usa? Mi chiamano ‘patriota occidentale’ e da prima di Donald. L'opposizione ‘vuole l'instabilità’”. In primo piano il caso di Bologna con “Bologna in fiamme: ‘Lepore si dimetta’”, sui disordini dopo la morte di Fakir. In taglio alto spazio a “Il ‘giallo’ del giudice sostituito durante il processo a Roggero”.
- L’apertura è dedicata al caso di Bologna con il titolo “Scontro sulla piazza violenta. Meloni: no a chi alimenta odio” e il commento “Tra rabbia e frustrazione, l'ombra delle rivolte di 50 anni fa”. In primo piano anche al caso “Roggero, riaperta la gioielleria. I giudici: minacce contro di noi”. Spazio anche alla legge elettorale con “Preferenze, la premier rilancia: ‘Andiamo avanti’”. Sul fronte internazionale, “L’arma dei dazi, nel mirino di Trump ci sono 60 Paesi”. In taglio basso: “Bimba di 10 anni scompare nel lago”.
- In apertura la riforma della legge elettorale con il titolo “Melonellum nel pantano: preferenze e ballottaggio”, “La legge elettorale dopo l’estate cambia tutta”. In taglio alto il caso di Bologna con “Fakir, il precedente: ‘Placcato a terra dallo stesso poliziotto’”. Spazio alla guerra in Ucraina con “Zelensky replica alla piazza: fatto fuori pure Sirsky”. Sul fronte economico, “L’Ufficio di Bilancio: negli ultimi trent’anni i salari in Italia sono scesi del 6,6%”.
- In taglio alto “Derive del gretismo. La nuova frontiera degli ambientalisti è odiare così tanto Israele da bloccare gli impianti green. Il surreale caso di Biella”. In primo piano “I test a sinistra sulla Vannacci Parade”, "l’agenda estiva del generale è uno stress test non solo sulla maturità della destra ma anche sulla credibilità della sinistra”. Sul fronte internazionale: “Casse vuote in Iran. Nucleare e gruppi armati, il regime di Teheran copia sé stesso” e “Lo stillicidio di Hormuz”. Spazio anche a “Benedetta Ucraina”.
- In apertura il caso di Bologna con il titolo “Black bloc” sulla polemica politica dopo gli scontri avvenuti a Bologna e il commento “La premier.
L'estremista che si finge equidistante”. In primo piano anche “Lavoro forzato: dazi Usa per 60 paesi”, sulla ripresa “della guerra commerciale di Trump”. Spazio alla legge elettorale con “Meloni sfida gli alleati: tornano le preferenze”. In taglio basso: “La ‘tregua’ di Israele fa strage di bambini”.
- In apertura “Asinelli”, “A Bologna torna il volto violento dei pro-Pal dopo la morte di Fakir. Bufera sulla manifestazione convocata dal sindaco Lepore.
Meloni attacca: ‘Alimentare un clima di odio è da irresponsabili’”. In taglio basso “L’Udc e le preferenze: ‘Va rispettata la rappresentanza’”. Spazio anche a “Anm vs Paladini, Csm vs Maruotti. E il diritto di critica?”. Sul fronte internazionale, “Aoun vola da Trump. Sul tavolo il disarmo di Hezbollah”.
- L’apertura è dedicata al caso di Bologna con “Fakir, il faro dei pm sui soccorsi” e al caso Roggero con “L’Anm: ‘Minacciati per Roggero’”. In primo piano anche il commento “Chi logora la fiducia nello Stato è un eversivo”. Sul fronte del lavoro spazio a “Salari e lavoro. Se Anthropic ha paura dell’Ia”. Spazio alla guerra in Medio Oriente con “Allerta Mar Rosso. Trump minaccia anche gli Houthi”. In taglio basso: “Putin alle strette fa piazza pulita dei possibili avversari politici”.
- L’apertura è dedicata al caso di Bologna con “Cornuti e mazziati”, “A Bologna 64 agenti feriti e 300mila euro di danni. Già libero l'unico arrestato. E il Pd non paghera...”. Spazio anche al “Delirio Iacchetti: ‘Voglio vedere il ministro morto’”. In primo piano anche caso del gioielliere con “Difende Roggero. I dem lo cacciano”. Sulla legge elettorale, “La Meloni ha deciso: avanti sulle preferenze”. Tra gli altri titoli, “Firenze contro i b&b. Ma il Comune li fa”.
- In apertura “Soccorso turco”, “Il Galatasaray su Bremer e Leao. Napoli, ciao Lukaku. E Inzaghi soffia Summerville a Gasp”. In taglio alto “Italia, conti in rosso”, mentre la “Nazionale corteggia Guardiola”. Spazio all’Inter con “Chivu promuove Stankovic”. In taglio basso “‘Lotito resta a Reggio’”, “Viola, la scelta perfetta” e “Rocchi, solo illazioni”.
- In taglio alto “Juve, se non ti muovi…”, sullo stallo delle operazioni di mercato bianconere. In apertura “Italia, Guardiola ci pensa”, con le parole di Malagò sul dialogo aperto con l’allenatore. In spalla: “Livakovic, mossa Toro. Incontro con l’agente”. Spazio anche a “Roma e Gasp, altra beffa. Summerville in Arabia”. Tra gli altri titoli, “Modric a tutto Milan. Leao va… in Turchia” e “Uefa: Al Khelaifi l’anti-Infantino”.