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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 22 luglio: la rassegna stampa

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Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi, spazio al caso di Fakir, il 43enne morto al Pilastro di Bologna durante un intervento della polizia. Dopo gli scontri seguiti alla manifestazione per Fakir, Meloni si schiera con le forze dell'ordine: “Irresponsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato”. “Lo Stato ha fallito”, afferma Schlein. In primo piano anche il caso Roggero e le minacce rivolte ai magistrati. A denunciarle è l’Anm, che richiama “a maggiore responsabilità chi ricopre incarichi istituzionali”

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