Valtellina, bimbo travolto e ucciso da un pick-up guidato da familiare

Il piccolo di poco più di un anno è stato investito durante la raccolta del fieno in località Plator. Sarebbe sfuggito al controllo dei genitori. Si indaga sulla dinamica

Un bambino di poco più di un anno è stato investito e ucciso da un pick up, guidato da un familiare stretto, in località Plator, nel territorio comunale di Valdidentro, in Alta Valtellina. È accaduto oggi, poco prima delle 18.30. Sull'episodio, avvenuto durante la raccolta del fieno, sono in corso le indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Tirano (Sondrio). Secondo una prima ricostruzione, il piccolo, sfuggito al controllo dei genitori, è finito per essere travolto dal mezzo. Ma la dinamica ancora non è chiara.