Valtellina, bimbo travolto e ucciso da un pick-up guidato da familiare

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Valtellina, bambino travolto e ucciso da un pick-up guidato da familiare

Cronaca
©Ansa

Il piccolo di poco più di un anno è stato investito durante la raccolta del fieno in località Plator. Sarebbe sfuggito al controllo dei genitori. Si indaga sulla dinamica

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Un bambino di poco più di un anno è stato investito e ucciso da un pick up, guidato da un familiare stretto, in località Plator, nel territorio comunale di Valdidentro, in Alta Valtellina. È accaduto oggi, poco prima delle 18.30. Sull'episodio, avvenuto durante la raccolta del fieno, sono in corso le indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Tirano (Sondrio). Secondo una prima ricostruzione, il piccolo, sfuggito al controllo dei genitori, è finito per essere travolto dal mezzo. Ma la dinamica ancora non è chiara.

Immediato l'allarme e l'arrivo dell'elicottero di Areu per il trasporto d'urgenza del bimbo all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ma la tempestività dei soccorsi non è servita a salvargli la vita. La Procura di Sondrio, nelle prossime ore, stabilirà se sia necessario procedere all'autopsia o se, invece, basti la semplice ricognizione cadaverica. L'indagine è per omicidio colposo. 

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