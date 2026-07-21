Sono oltre cento gli interventi tra Protezione civile, vigili del fuoco e Corpo forestale per fronteggiare l’ondata di incendi che sta interessando oggi la Sicilia. Tra le situazioni più delicate quella di Castronovo, in provincia di Palermo, dove le fiamme hanno preso forza e minacciato le abitazioni. Il sindaco ha chiesto un immediato rafforzamento dei soccorsi con uomini, mezzi e Canadair