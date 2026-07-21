Palermo, grave incendio a Castronovo di Sicilia, sindaco: "Situazione allarmante". FOTO
Sono oltre cento gli interventi tra Protezione civile, vigili del fuoco e Corpo forestale per fronteggiare l’ondata di incendi che sta interessando oggi la Sicilia. Tra le situazioni più delicate quella di Castronovo, in provincia di Palermo, dove le fiamme hanno preso forza e minacciato le abitazioni. Il sindaco ha chiesto un immediato rafforzamento dei soccorsi con uomini, mezzi e Canadair
- Sono ore di paura a Castronovo di Sicilia, in provincia di Palermo (quasi al confine con l'Agrigentino), dove gli incendi divampati negli ultimi due giorni hanno danneggiato colture, verde e anche alcune aziende agricole. Decine di persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni perché le fiamme si sono avvicinate alla zona abitata
- Il sindaco della cittadina, Vitale Gattuso, ha parlato di una "situazione allarmante". Sono oltre 90 gli ettari di vegetazione bruciati dalle fiamme che stanno mettendo a dura prova vigili del fuoco, Forestale e Protezione civile, tanto da rendere necessario turni di 24 ore per presidiare il territorio
- Gli altri comuni colpiti negli ultimi giorni sono quelli di Cerda, lungo la statale 120, Caccamo, vicino alla SS285, Partinico, a ridosso della statale 113, San Giuseppe Jato, in contrada Reginella, Campofelice di Fitalia, Villafrati, Prizzi, Belmonte e Camporeale
- "Siamo di fronte all’ennesima estate di fuoco che ogni anno però mostra il conto soprattutto per le tante zone che si stanno spopolando – afferma Coldiretti Sicilia - . Prevenzione e mezzi tecnologici sono sempre più utilizzati per evitare che il fuoco bruci il lavoro di anni ma evidentemente manca ancora un controllo capillare"
- E' tornato intanto operativo il potabilizzatore Fanaco, danneggiato ieri dall'incendio che ha interessato i territori di Cammarata e Castronovo di Sicilia. Siciliacque ha annunciato il progressivo ripristino dell'approvvigionamento idrico nei Comuni serviti tra le province di Agrigento, Caltanissetta e Palermo
- Nella giornata di ieri la società aveva sospeso l'esercizio dell'impianto per motivi di sicurezza, provocando pesanti disagi nella distribuzione dell'acqua, con interruzioni o forti riduzioni delle forniture in diversi centri della zona. La società fa sapere oggi che "sono terminati i sopralluoghi e le verifiche tecniche per accertare l'entità dei danni subiti"
- Fiamme anche sulla A19 Palermo-Catania dove, a causa di un rogo alla vegetazione circostante, l'autostrada è stata chiusa all'altezza del km 79, nel tratto compreso tra gli svincoli di Tremonzelli e Irosa, e tra il km 73 e il km 83,400, fra i territori di Castellana Sicula e Petralia Sottana