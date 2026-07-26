Spara e ferisce l’ex moglie al cimitero di Torre Annunziata: arrestato

L’uomo ha ferito l’ex moglie a colpi di arma da fuoco nel cimitero di Torre Annunziata, poi si è barricato con lei in una cappella. Dopo la mediazione delle forze dell’ordine è stato arrestato, mentre la donna è stata trasportata in ospedale. La vittima, ferita al basso ventre e a una gamba, non sarebbe in pericolo di vita
È stato arrestato l’uomo che questa mattina, intorno a mezzogiorno, ha ferito a colpi di arma da fuoco l’ex moglie all’interno del cimitero di Torre Annunziata, nel Napoletano. Dopo l’aggressione si era barricato insieme alla donna in una cappella del camposanto. Decisiva è stata l’opera di mediazione avviata dalle forze dell’ordine.
La donna trasferita in ospedale
La vittima è stata soccorsa dal personale di un’ambulanza fatta arrivare nella zona e trasportata all’ospedale di Boscotrecase. Al momento del ricovero era vigile e cosciente e presentava ferite da arma da fuoco al basso ventre e a una gamba. Secondo quanto emerso, sarà sottoposta a un intervento chirurgico e non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti dei commissariati di Torre Annunziata, Torre del Greco e Pompei, insieme all’Ufficio prevenzione generale e alla Squadra mobile. Il reato da contestare all’uomo è al vaglio del magistrato di turno e dipenderà anche dalle condizioni della donna e dalla prognosi formulata dai medici. Sono in corso le indagini per chiarire i motivi del gesto.
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