Dopo il ritrovamento del corpo erano state sentite diverse persone vicine alla donna, tra cui l'ex compagno. Nella giornata di mercoledì 23 luglio è stata eseguita l'autopsia sul corpo della donna ma la Procura fa sapere che è ancora presto per conoscere gli esiti dell'esame autoptico. Le indagini proseguono nel massimo riserbo, coordinate dalla pm Delia Boschetto.

C'è un indagato per la morte di Daniela Florea, la donna di 35 anni di origini romene, trovata in un appartamento di via Paisiello, nel quartiere Barriera di Milano, a Torino. Le accuse per il momento sono di omicidio volontario e di occultamento di cadavere. L'uomo indagato è stato ascoltato a lungo dagli investigatori della Squadra mobile, coordinati dalla Procura di Torino, ma nei suoi confronti non è stato disposto alcun provvedimento di fermo.

Il delitto

Il corpo della donna era stato trovato avvolto in un telo e nascosto nel vano contenitore del letto, in un appartamento trovato in perfetto ordine. Florea, 35 anni, di origini romene, è stata ritrovata lunedì sera, quando alcuni vicini hanno segnalato un forte odore proveniente dall'appartamento. A insospettire era stato anche il fatto che la donna, impiegata in una struttura sanitaria, da giorni non si presentasse più al lavoro: anche da lì era partita una segnalazione alle forze dell'ordine. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, è stato scoperto all'interno del letto contenitore. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti, la polizia scientifica e gli investigatori della Squadra mobile.