Una bambina di appena 4 anni ha perso la vita dopo essere rimasta folgorata all'interno dell'abitazione dei nonni, a Motta de' Conti, piccolo comune del Vercellese al confine con l'Alessandrino. L’episodio risale a domenica 19 luglio. Secondo le prime ricostruzioni la piccola stava accendendo la luce di una stanza quando è stata investita da una violenta scarica elettrica. In quel momento, la piccola si trovava in casa con alcuni parenti e i fratellini.

I soccorsi e le indagini

Soccorsa d'urgenza dai familiari e trasportata all'ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato, le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime: a nulla purtroppo sono valsi i tentativi dei medici di salvarle la vita. Secondo quanto appreso l'autopsia, disposta dalla magistratura, avrebbe confermato la presenza di una lesione da elettrocuzione a un dito della mano. Sulla vicenda indaga la questura di Alessandria su mandato della procura di Vercelli. Proprio la procura ha ordinato nuovi sopralluoghi nell'abitazione per verificare la regolarità dell'impianto elettrico e ha posto sotto sequestro una parte dell'immobile. Nelle prossime ore il corpo della bambina, appartenente a una famiglia di etnia rom, farà ritorno in Bosnia per i funerali.