Malore pilota in volo, atterraggio d'emergenza a Milano Malpensa

È successo nella notte tra mercoledì e giovedì su un Boeing 737 Max 8 della Lot Polish Airlines, partito da Palma di Maiorca e diretto a Varsavia. L'aereo è atterrato regolarmente a Malpensa intorno alle 4.30. Nessuna conseguenza per i passeggeri

Atterraggio d'emergenza nella notte all'aeroporto di Malpensa per un Boeing 737 Max 8 della Lot Polish Airlines, partito da Palma di Maiorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattato alle 4.05, quando il comandante ha accusato un malore, rendendo necessario l'atterraggio nello scalo varesino. È stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi con l'invio di ambulanze, automediche e dei vigili del fuoco. L'intervento sanitario non si è reso necessario. L'aereo è atterrato regolarmente a Malpensa intorno alle 4.30. Nessuna conseguenza per i passeggeri.