Incidente sull'Appia nel Casertano, muore motociclista

Un motociclista di 39 anni è morto in un incidente sulla via Appia all'altezza di Sparanise, in provincia di Caserta. La moto su cui viaggiava l'uomo si è scontrata con un'utilitaria, forse in seguito a una manovra azzardata. Gli automobilisti in transito hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Capua. L'Anas ha riferito che la strada è stata provvisoriamente chiusa all'altezza del km.188 e il traffico è stato deviato.