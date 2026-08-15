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Incidente sull'Appia nel Casertano, muore motociclista

Cronaca
©Ansa

L'uomo si è scontrato contro un'auto, forse in seguito a una manovra azzardata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Capua. Strada provvisoriamente chiusa

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Un motociclista di 39 anni è morto in un incidente sulla via Appia all'altezza di Sparanise, in provincia di Caserta. La moto su cui viaggiava l'uomo si è scontrata con un'utilitaria, forse in seguito a una manovra azzardata. Gli automobilisti in transito hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Capua. L'Anas ha riferito che la strada è stata provvisoriamente chiusa all'altezza del km.188 e il traffico è stato deviato. 

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