Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Morte Fakir, nuovi video: lo si vede in strada in stato confusionale, poi la rianimazione

Cronaca
©Ansa

In nuovi filmati, agli atti della Procura, si vede l'uomo che urla e si dimena. Gli agenti cercano di calmarlo, poi lo immobilizzano. Fakir è a terra, legato con fascette alle caviglie e braccia dietro la schiena. Due soccorritori tentano di rianimarlo. “Il volto ha macchie marroni scure per lo spray al peperoncino spruzzato da molto vicino, la rianimazione avviene mentre è ancora legato, è inammissibile”, denuncia il legale Fabio Anselmo. Attesi i risultati dell'autopsia per domani

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Spuntano altri video sulla vicenda di Abderrahim Fakir, morto lo scorso 19 luglio a Bologna durante un fermo di polizia. Uno lo mostra steso a terra in stato confusionale prima dell'intervento degli agenti, che cercano di calmarlo e aspettano 30 minuti prima di immobilizzarlo. In un altro, dopo l'azione, lo si vede a terra, legato con fascette alle caviglie e braccia dietro la schiena. Intorno a lui quattro soccorritori della Croce Rossa, con due di loro che tentano di rianimarlo. “Il volto ha macchie marroni scure per lo spray al peperoncino spruzzato da molto vicino, la rianimazione avviene mentre è ancora legato, è inammissibile”, denuncia il legale Fabio Anselmo. Intanto, per domani sono attesi i risultati dell'autopsia, fondamentali per capire le cause del decesso. 

Cosa mostrano i nuovi video

In uno dei nuovi filmati, Fakir, a piedi nudi, con le ciabatte di fianco, è sdraiato sulla strada: si dimena e urla, in evidente stato confusionale. È solo, sull'asfalto, vicino aduna scaletta che unisce il giardino con la zona dei garage in via Svevo, quartiere Pilastro.  In un altro video, la polizia è già arrivata sul luogo, ma rimane a distanza. Prima dell'inizio del contatto fisico, culminato con l'immobilizzazione a terra, passano circa 30 minuti, durante i quali gli agenti parlano con l’uomo, tentando di calmarlo. In altri spezzoni si vede Fakir che si scaglia contro le porte delle autorimesse. È quando si scaglia contro un'auto in arrivo, che i due poliziotti gli vanno addosso e lo buttano a terra, spruzzandogli anche lo spray al peperoncino, a distanza ravvicinata dal volto, a quanto si può vedere dalle immagini. Lo bloccano, salendogli sulla schiena, fino a quando non smette di muoversi. A quel punto, i soccorritori della Croce Rossa provano a rianimarlo, invano.

Leggi anche

Caso Fakir, la nipote: "Non chiediamo odio, solo giustizia"

Attesa per l'autopsia

C'è anche un filmato che documenta nel dettaglio proprio la fase della rianimazione, fornito all'ANSA dai legali dei familiari. Fakir è a terra, ancora legato. Un operatore compie compressioni toraciche e un altro la ventilazione. Sul corpo i fili del defibrillatore. Vicino e in ginocchio anche un agente. "Il volto è insanguinato e ha macchie marroni scure per lo spray al peperoncino spruzzato da molto vicino. La rianimazione avviene mentre è ancora legato: questo non è ammissibile, perché gli agenti avrebbero dovuto liberarlo", dice l'avvocato Fabio Anselmo. L'origine delle ferite, ma anche la correttezza delle manovre rianimatorie, sono tra gli elementi che dovrà chiarire l'autopsia, affidata dal procuratore Paolo Guido e dai pm Francesca Arienti e Domenico Ambrosino ad una squadra di esperti.

La condizione psichiatrica di Fakir

Si cerca poi di far luce sulla condizione psichiatrica dell'uomo. Un mese prima di morire, il pomeriggio del 20 giugno, risulta aver fatto accesso al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Bologna per un problema di tipo psichiatrico. Ha ferite ad un polso, che si è procurato probabilmente con gesti autolesionisti. Non risulta seguito dal Centro di salute mentale, ma chiede di parlare con uno psichiatra. Arriva in ambulanza e viene registrato come codice azzurro. Pochi giorni prima, il 12 giugno a Castello d'Argile, in provincia, era stato segnalato come molesto, in un'area condominiale. Disturbava altre persone e sono intervenuti i carabinieri, che lo hanno allontanato.

Leggi anche

Morte Fakir a Bologna, le linee guida del Viminale sul contenimento
FOTOGALLERY

©Ansa

1/14
Cronaca

Scontri a Bologna dopo presidio per Fakir: decine di feriti. FOTO

Notte di scontri nel centro del capoluogo dell'Emilia-Romagna, dopo i tafferugli di ieri sera a seguito del momento di raccoglimento per la morte del 42enne, avvenuta domenica mentre era ammanettato. Un’auto del Comune è stata data alle fiamme. Il bilancio della Questura di Bologna parla di 64 agenti feriti e danni a sei mezzi della Polizia

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Concorso vigili del fuoco 2026, scadenza bando e come fare domanda

Cronaca

Il ministero dell'Interno ha pubblicato un nuovo concorso pubblico finalizzato all'assunzione di...

Ondata di caldo al capolinea, ma Palermo resta da bollino rosso

live Cronaca

Arriva l'attesa tregua all'ondata di calore che ha avvolto l'Italia. Sei le città da bollino...

Bari Sardo, 19enne ucciso a coltellate in strada

Cronaca

Un ragazzo di 19 anni, Simone Concas, è stato ucciso a coltellate nel pomeriggio del 22 luglio a...

Roggero resta in carcere, no del tribunale al differimento della pena

Cronaca

Intanto l'Associazione nazionale dei magistrati dopo le intimidazioni legate alla condanna del...

Incendi in Sicilia, pompiere morto per un malore. Blackout a Palermo

Cronaca

Oggi un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto Santo Stefano...

Cronaca: i più letti