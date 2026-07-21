Il documento si articola in due sezioni. La prima è interamente dedicata al quadro normativo entro cui l’operatore di Polizia deve muoversi. La normativa di riferimento, che regola le cause di giustificazione che disciplinano l’attività di Polizia, è l’art.51 del codice penale che esclude la punibilità per l’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, facendo riferimento alle attività di polizia, sia di pubblica sicurezza che giudiziaria. Le linee guida richiamano espressamente, tra le disposizioni che prevedono un dovere connesso alla qualifica di Ufficiale e Agente di Pubblica Sicurezza, l’art. 1 del T.U.L.P.S., l’art. 24 della l. 121/1981 (funzioni istituzionali della Polizia di Stato), l’art. 11 della l. 191/1978 (accompagnamento per identificazione), e le disposizioni del codice di procedura penale sugli obblighi della polizia giudiziaria (art. 55 e artt. 347 e seguenti c.p.p.).

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