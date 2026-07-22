Caso Fakir, la nipote: "Non chiediamo odio, solo giustizia"

Le parole della nipote di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina deceduto durante un intervento di polizia. Nel corso di una manifestazione per ricordare l'uomo, la ragazza è intervenuta per chiedere "giustizia e verità", sottolineando di non volere "odio e vendetta"
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