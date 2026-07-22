La presidente del Consiglio, in un’intervista a 'Il Giornale', commenta l’evento indetto dal sindaco di Bologna: "Era evidente che quella scelta sarebbe suonata come una condanna a priori delle Forze dell'Ordine. Fa molto riflettere, poi, che la sinistra non sia mai scesa in piazza per esprimere solidarietà in occasione del decesso in servizio di un agente"
"Ho trovato irresponsabile l'idea del Sindaco Lepore di chiamare la piazza all'indomani di quella tragedia, senza che ci fosse stato neanche modo di appurare le eventuali responsabilità". A dirlo è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che, in un'intervista a Il Giornale, torna a commentare l'evento indetto dal sindaco di Bologna, Matteo Lepore, dopo la morte di Abderrahim Fakir.
Meloni: "Una condanna a priori delle Forze dell'Ordine"
Secondo Meloni, "era evidente" che la scelta di Lepore "sarebbe suonata come una condanna a priori delle Forze dell'Ordine e un ottimo pretesto per i soliti noti dei centri sociali e del mondo antagonista di mettere a ferro e fuoco Bologna, alimentare lo scontro sociale, aggredire la Polizia e seminare violenza in città. Fa molto riflettere, poi, che la sinistra non sia mai scesa in piazza per esprimere solidarietà in occasione del decesso in servizio di un agente delle Forze dell'Ordine".
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Schlein: Su Fakir lo Stato deve fare piena luce"
Una vicenda, quella di Bologna, che ha alimentato anche lo scontro politico. "Abbiamo chiesto subito di accertare fino in fondo e fare piena luce su quello che è accaduto con la morte di Fakir. È doveroso che le istituzioni chiedano di fare piena luce, qualcosa non è andato come doveva, tutti siamo rimasti sconvolti - ha detto a In Onda la segretaria del Pd, Elly Schlein - Quando un uomo muore durante un'operazione di fermo, lo Stato ha fallito e proprio lo Stato deve fare piena luce. La politica non deve arrivare con condanne o assoluzioni di ufficio, sarà la magistratura a stabilire se ci saranno responsabilità e di chi". Poi la leader dem difende il sindaco di Bologna: "Lepore ha scelto di governare la frustrazione e lo smarrimento di un'intera comunità. È stato importante, per non lasciarla in balia delle spinte più estremiste e degli antagonisti. La violenza è da condannare sempre, ogni volta che si manifesta".
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Intanto l'avvocato Fabio Anselmo, che difende i familiari del 42enne morto a Bologna, ha spiegato che per l'autopsia su Abderrahim Fakir "non abbiamo ricevuto alcun avviso, proprio per la farraginosità del sistema", legato alle novità sul fascicolo modello 45-bis introdotto dal decreto sicurezza per trattare le vicende che prevedono uno "scudo" per chi agisce in presenza di una causa di giustificazione. "Abbiamo avuto comunicazione informale che sarà venerdì", ha aggiunto.
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