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Sicurezza, Salvini a Sky TG24: "Chi organizza le manifestazioni paghi i danni"

Politica

Il vicepremier e leader della Lega, ospite a Start, dopo gli scontri di Bologna torna a parlare dell'ipotesi di cauzione per chi organizza eventi pubblici: "Non capisco come si possa essere contrari a una norma quasi banale. Chi organizza un evento pubblico risponde di quello che accade in quell'evento". E sulla condanna a Roggero: "Non merita 14 anni di galera"

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Dopo gli eventi di Bologna, si torna a parlare dell'ipotesi di cauzione per chi organizza eventi pubblici. "Non capisco come si possa essere contrari a una norma quasi banale. Chi organizza un evento pubblico risponde di quello che accade in quell'evento", dice il vicepremier Matteo Salvini, ospite a Start su Sky TG24. "Un concerto, una manifestazione di piazza, se vengono feriti degli agenti danneggiati negozi, chi paga? Perché devono pagare tutti i bolognesi, i pensionati? Paga chi non ha garantito la sicurezza nel corteo. Ci sono sempre alcuni contesti in cui i violenti attaccano le forze dell'ordine", aggiunge il leader della Lega, che poi commenta anche la condanna al gioielliere Mario Roggero: "Non merita 14 anni di galera".

"Roggero? Nessuno invoca il Far West, serve ragionare su pene alternative"

"Nessuno invoca il Far West e la giustizia personale, ma nel caso di Mario Roggero invochiamo la comprensione umana per una persona che ha subito l’ennesima rapina con la vita di sua moglie e sua figlia messe a rischio e che ha reagito eccessivamente. Merita 14 anni? Secondo me no. Non è uscito quella mattina di casa per sparare ma per andare in negozio a fare gli scontrini - ha detto ancora Salvini - Se i rapinatori non fossero entrati nella sua proprietà non avrebbero corso alcun rischio, non possiamo mettere un poliziotto fuori da ogni bar, ristorante, negozio. Serve ragionare su pene alternative. È un assassino? Assolutamente no. Una sua candidatura? Quando avremo tutti gli elementi per valutare decideremo". Poi, rispondendo a una domanda sulla contrarietà di Forza Italia alla proposta della Lega sull'estensione della legittima difesa, prosegue: "Non c'è niente di complicato, tutto è semplice: basta che i cittadini lo sappiano. Qualcuno non è d'accordo sul fatto che un’aggressione a mano armata sia diversa da un’aggressione senza armi? Lo spieghi agli italiani. Alcune battaglie le vinciamo e le portiamo a casa, e anche in maggioranza ci può essere qualcuno che dice di no. ‘No, non voglio l'estensione della legittima difesa per rapine a mano armata’? Lo dicano agli italiani, poi gli italiani valuteranno’.

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"Sul caro-carburanti al lavoro Urso e Giorgetti, misure per pendolari"

"Non è un dossier che segue il ministero dei Trasporti. I colleghi Urso e Giorgetti sicuramente ci staranno lavorando soprattutto per lavoratori e pendolari", ha detto ancora Salvini parlando di misure contro il caro-carburanti, ricordando che il governo ha investito oltre 2 miliardi per contrastare gli effetti del conflitto in Iran. "Le compagnie aeree non segnalano problemi e stiamo lavorando per garantire la continuità senza aumenti dei prezzi come abbiamo fatto finora" nonostante i prezzi dei carburanti alle stelle, ha aggiunto. 

"Dall'anno prossimo patente per auto e camion a 17 anni"

Salvini ha poi annunciato che "dall'anno prossimo la patente sia per le auto sia per i camion si potrà prendere a 17 anni, secondo le norme europee", spiegando che è uno dei dossier di cui si sta occupando perché "c'è tutto un enorme lavoro da fare" per adeguare la normativa.

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