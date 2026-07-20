Il filmato, che in base alla descrizione del contenuto è stato creato usando Grok AI, mostra l’ex generale nei panni di un imperatore romano ordinare l’esecuzione degli avversari politici che sono ritratti legati al centro dell’arena. Dure le critiche per il contenuto del video. Conte: “Anni di servizio nelle istituzioni, nell'esercito e questo è il suo senso dell'onore, la sua sensibilità istituzionale” ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un video generato con l’intelligenza artificiale e pubblicato su Instagram anche dall’account di Roberto Vannacci ha infiammato lo scontro politico. Nelle immagini, che in base alla descrizione del contenuto sono state create usando Grok AI, si vede l’ex generale nei panni di un imperatore romano ordinare l’esecuzione degli avversari politici che sono ritratti legati al centro dell’arena. Tra loro, anche la leader del Pd Elly Schlein e quello del M5s Giuseppe Conte: “Vannacci che ordina la mia morte e di altri 'nemici' politici. Questo è il contenuto di un video realizzato con l'AI nello scenario dell'antica Roma e condiviso dal cosiddetto 'generale', con la g molto minuscola. Un messaggio che incita alla violenza e rischia di incitare i più fanatici”, ha sottolineato in un post su Facebook lo stesso Conte.

Cosa mostra il video di Vannacci Il video - generato con l’IA - condiviso su Instagram mostra Vannacci vestito da imperatore in un anfiteatro romano con Giorgia Meloni e Ignazio La Russa. Al centro, legati con una corda Elly Schlein e Giuseppe Conte, e Romano Prodi e Laura Boldrini. Il popolo urla dagli spalti e la moglie di Vannacci, vestita da imperatrice fa un dito medio (come accaduto di recente a Viareggio sentendo un'esecuzione di 'Bella ciao'). Vannacci ordina l'esecuzione con una falce e un martello, la stessa che "non hanno mai usato". A mettere mano ai due strumenti, dopo che gli cade a terra il gelato, sembra essere l'imprenditore vannacciano Giuseppe Barboni protagonista di recente di un fatto di cronaca a San Benedetto del Tronto. Conte: “Non ci fate paura” "Anni di servizio nelle istituzioni, nell'esercito e questo è il suo senso dell'onore, la sua sensibilità istituzionale”, è la replica di Giuseppe Conte. “Questa è la campagna elettorale che ci aspetta? Proprio oggi Vannacci si è dichiarato disponibile a fare un accordo scritto con Meloni. È con questi qui che Meloni, La Russa, Tajani e Salvini faranno un accordo? Meloni anche in questo caso "non condanni e non condividi"? Ci dobbiamo preparare al ritorno della mitologia della violenza, alla rigida gerarchia sociale, come nell'esercito? In Italia ci siamo già passati. Se pensate di intimorirci, sappiate che non ci fate paura", si chiude il messaggio dell’ex premier. Vedi anche La Guida: Roggero, l'effetto Vannacci e lo slittamento a destra

Boldrini: “Da Vannacci una deriva pericolosissima” "Evocare l'uccisione degli avversari politici è oggi la cifra dell'ex generale e ora leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci. Il video che lo ritrae come un imperatore romano che decreta l'esecuzione di esponenti progressisti, tra cui Elly Schlein, Giuseppe Conte, Romano Prodi e la sottoscritta, è l'imbarbarimento della politica che si basa sulla violenza fino all'eliminazione fisica di chi esprime idee diverse”, ha detto la deputata del PD Laura Boldrini. “Non c'è niente di ironico: significa minacciare di morte leader e rappresentanti di altre forze ed è gravissimo. Gli imperatori romani sterminavano così i cristiani, il fascismo lo faceva con gli oppositori. E il fascio littorio che, nel video, Meloni passa a Vannacci come una consegna, non lascia spazio a interpretazioni. Che un ex generale, un europarlamentare, un uomo delle istituzioni, usi questa cifra comunicativa è inaccettabile nel dibattito democratico. È una deriva pericolosissima che va fermata immediatamente. Sia chiaro che qualsiasi conseguenza avrà questa campagna, sia in termini di incolumità delle persone su cui si abbatte il pollice verso di Vannacci sia di ulteriore deriva violenta del dibattito politico, ricadrà in primis su chi l'ha lanciata. Ma anche su chi tace e medita alleanze senza farsi scrupoli, come Giorgia Meloni". Leggi anche Legge elettorale, come potrebbe cambiare maggioranza con i due sistemi