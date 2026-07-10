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Treni e alta velocità, i numeri sui ritardi e il tasso di puntualità. DATI

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Ansa/Sky TG24

I treni sono davvero sempre in ritardo? I dati, in realtà, mostrano il contrario ma le analisi sono scarse e difficili da reperire. Anche di questo si è parlato nella puntata, andata in onda il 9 luglio, di "Numeri", approfondimento di Sky TG24

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