Treni e alta velocità, i numeri sui ritardi e il tasso di puntualità. DATI
I treni sono davvero sempre in ritardo? I dati, in realtà, mostrano il contrario ma le analisi sono scarse e difficili da reperire. Anche di questo si è parlato nella puntata, andata in onda il 9 luglio, di "Numeri", approfondimento di Sky TG24
- In Italia si parla spesso di disagi sulle linee ferroviarie e di treni sempre in ritardo. In realtà, il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini ha detto che "nel triennio 2024-2026 il tasso di puntualità dei treni ad alta velocità è passato dal 74,1% al 77,7%". Ma da dove arrivano questi dati? Le analisi sono difficili da reperire e scarse. Anche di questo si è parlato nella puntata, andata in onda il 9 luglio, di "Numeri", approfondimento di Sky TG24.
- Non c'è un sito istituzionale che raccoglie i dati sulla puntualità dei treni in Italia. Rfi pubblica un documento in Pdf con alcuni numeri. Nel 2025 è arrivato in orario (o con ritardo inferiore a 5 minuti) il 63% dei treni, che arriva poi al 78,4% se si escludono ritardi per problemi alla rete. Anche Italo ha un servizio che misura la puntualità reale dei suoi convogli.
- Uno dei problemi dell'aumento dei ritardi nell'Alta Velocità è che è aumentato il numero di treni in viaggio ogni giorno ma la rete non è stata modernizzata. Nel 2009, per esempio, c'erano solo 45 treni al giorno tra Milano e Roma, diventati 110 nel 2015 e 164 nel 2026.
- Con la rete ferroviaria satura, ci sono alcuni colli di bottiglia che si fa fatica a superare. Per esempio a Milano Centrale passano ogni giorno 740 treni, a Firenze Santa Maria Novella oltre 400 e a Roma Termini 976. Per la maggior parte delle tratte, tra l'altro, la modalità è mista ovvero sugli stessi binari passano treni ad alta velocità, regionali etc.
- Attualmente ci sono 1097 km di rete destinati all'Alta Velocità a cui se ne dovrebbero aggiungere 311 nuovi entro il 2026.
- Dai dati di Italo, il 62% dei ritardi dei treni ad alta velocità è dovuto alla rete ferroviaria, il 13,3% a cause esterne, un altro 14,3% ad altre cause infrastrutturali e il 9,3% a problemi del treno.
- Il numero di treni dell'alta velocità in circolazione in Italia aumenterà anche nel prossimo futuro perché nel 2027 arriverà nel nostro Paese un nuovo operatore francese, Sncf Voyage. Almeno 15 nuovi Tgv correranno sulla nostra rete ferroviaria.
- In realtà la situazione puntualità dei treni all'estero non è tanto migliore rispetto all'Italia, anzi c'è chi fa peggio. Nel primo semestre 2025 in Germania è arrivato puntuale solo il 63,4% dei treni, in Italia il 66% e il Spagna il 69%.