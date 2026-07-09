Danni innescati da taglio dei cavi sono stati rilevati sulla linea Tirrenica, tra San Lucido e Longobardo, e sempre in Calabria, sulla tratta Jonica tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. Circostanze che lasciano intuire un'origine dolosa del blocco che stamattina ha paralizzato la regione

La circolazione è in graduale ripresa dalle 8.20 sulle linee Salerno-Paola, Catanzaro Lido-Taranto, Sibari-Paola e Cosenza-Paola, precedentemente sospese per danni all'infrastruttura da parte di ignoti. I tecnici di Rfi - si legge in una nota - sono prontamente intervenuti per ripristinare la piena funzionalità dell'infrastruttura, danneggiata in diversi punti. Secondo quanro emerge dai primi accertamenti ci sarebbe stato atto volontario e doloso all'origine del blocco che ha interrotto da questa mattina la circolazione dei treni da Battipaglia (Salerno) a Paola (Cosenza). Una circostanza che ha portato alla sospensione del traffico ferroviario in tutta la regione con ripercussioni come possibili ritardi, cancellazioni e limitazioni della percorrenza. In particolare, i danni da taglio dei cavi sono stati rilevati in Calabria, sulla linea Tirrenica, tra San Lucido e Longobardo, e sempre in Calabria, sulla tratta Jonica tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto.