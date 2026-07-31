"Addio a don Antonio Mazzi. Abbiamo avuto confronti, anche accesi, sempre con passione. Voglio ricordare un uomo dal cuore grande, che ha dedicato la propria vita agli ultimi, ai più fragili e a migliaia di giovani, aiutandoli a uscire dalla droga e a ritrovare speranza. Alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutta la comunità di Exodus rivolgo le mie più sincere condoglianze", ha dichiarato il ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini.