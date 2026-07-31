Addio a Don Mazzi, Sala: “Sempre attento al prossimo”. Venier: “Perdo un secondo padre”Cronaca
Introduzione
Sono diverse le reazioni dal mondo della politica e dello spettacolo alla morte di Don Mazzi: il fondatore della Fondazione Exodus, da sempre impegnato in attività per il recupero di tossicodipendenti, è venuto a mancare oggi all’età di 96 anni. Il Comune di Milano ha proclamato il lutto cittadino per lunedì 3 agosto, quando verranno celebrate le esequie
Quello che devi sapere
Beppe Sala: “Don Mazzi sempre attento al prossimo”
"Don Mazzi ha sempre rappresentato una delle anime di Milano, quella attenta al prossimo, vicina ai ragazzi e alle ragazze in difficoltà. Al nostro Paese mancheranno la grinta e la determinazione con cui ha portato avanti importanti battaglie sociali. E a me mancherà un vero amico", ha scritto su X il sindaco di Milano, Beppe Sala.
Per approfondire: Morto a 96 anni don Antonio Mazzi, il prete di Exodus che salvava i ragazzi dalla droga
Lollobrigida: "Perso un gigante dell'impegno sociale"
"Con la scomparsa di Don Antonio Mazzi, l'Italia perde un gigante dell'impegno sociale". Lo fa sapere in una nota il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, nel fare le sue più sentite condoglianze alla sua comunità e ai suoi cari. "Ha dedicato la sua vita agli altri, cercando di far intraprendere una strada alternativa a migliaia di giovani vittime della tossicodipendenza - aggiunge Lollobrigida -. Li accompagnava verso il futuro e la dignità. La sua forza e la sua dedizione restano un esempio straordinario per tutta la Nazione".
Per approfondire: È morto don Antonio Mazzi, fondatore di Exodus. FOTO
Salvini: “Don Mazzi uomo dal cuore grande”
"Addio a don Antonio Mazzi. Abbiamo avuto confronti, anche accesi, sempre con passione. Voglio ricordare un uomo dal cuore grande, che ha dedicato la propria vita agli ultimi, ai più fragili e a migliaia di giovani, aiutandoli a uscire dalla droga e a ritrovare speranza. Alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutta la comunità di Exodus rivolgo le mie più sincere condoglianze", ha dichiarato il ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini.
Mara Venier: "Oggi perdo il mio secondo padre"
"Oggi perdo il mio secondo padre....... sei stato un prete da marciapiede che ha donato amore a tutti". Così Mara Venier ricorda Don Mazzi, scomparso a Milano a 96 anni. Don Mazzi era spesso ospite a Domenica In e Venier con lui aveva un legame di amicizia che durava da decenni, profondo e autentico. La conduttrice ha postato una foto che li ritrae insieme: lei di spalle e lui che le dà una carezza paterna.
Lino Banfi: “Persona stupenda, era uno che pensava prima agli altri”
"Era una persona stupenda, ha aiutato molta gente, soprattutto i ragazzi in difficoltà. Don Mazzi è stato uno dei pochi - qualcuno in Italia c'è ancora - che pensano prima agli altri, all'altruismo, e poi a sé stessi, all'egoismo. Ma per loro l'altruismo conta di più. Speriamo che le persone possano ricordarli prendendo esempio", ha dichiarato Lino Banfi.