Secondo gli inquirenti, trovare le tracce della ricina, in cucina o su qualche capo d’abbigliamento, potrebbe essere essenziale per dare due risposte: in che cibo, o bevanda, era contenuto il veleno e chi ha portato quel cibo, o quella bevanda, in casa. Gli investigatori puntano quindi a stabilire quando la sostanza è stata somministrata, attraverso quale alimento o bevanda è stata assunta e chi ha avuto la possibilità di introdurla.