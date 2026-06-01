Morte avvelenate, convocato in Questura il sindaco di Pietracatella

Si tratta di Antonio Tomassone, da sempre molto vicino a Gianni Di Vita, marito e padre di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, morte a dicembre per avvelenamento da ricina. Il primo cittadino è stato convocato dalla Squadra Mobile per essere sentito dagli investigatori

Continuano senza sosta le indagini sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, decedute alla fine di dicembre all'ospedale Cardarelli di Campobasso dopo un avvelenamento da ricina. Questa mattina la Squadra Mobile di Campobasso ha convocato in Questura il sindaco di Pietracatella Antonio Tomassone.

Il primo cittadino sentito sulla vicenda

Tomassone, da sempre legatissimo a Gianni Di Vita, padre e marito delle due vittime, ex sindaco e per anni consigliere comunale del paese molisano, è stato rieletto proprio pochi giorni fa alla guida dell'amministrazione comunale. Il primo cittadino è arrivato in Questura poco prima delle 11 per essere sentito dagli investigatori.