Con una sola scommessa ha guadagnato 1,2 milioni di dollari

Secondo l'accusa, Spagnuolo avrebbe sfruttato dati interni e riservati di Google per fare scommesse su Polymarket, il più grande mercato predittivo al mondo, tra ottobre e dicembre 2025. Il 36enne sarebbe riuscito a guadagnare, in una volta sola, 1,2 milioni di dollari scommettendo su chi sarebbe stata la persona più cercata dell'anno su Google. Nella denuncia dell'Fbi, si legge che "a differenza delle controparti nelle sue operazioni, Spagnuolo conosceva l’esito di quelle scommesse prima del resto del mercato perché aveva avuto accesso a dati interni di Google, riservati e preziosi dal punto di vista commerciale”. Si tratta del secondo arresto negli Stati Uniti per attività illecite legale ai prediction market, ovvero le piattaforme che combinano scommesse e mercati azionari. Ad aprile, era stato arrestato Gannon Ken Van Dyke, un ufficiale delle forze speciali dell'esercito americano, per aver puntato sulla cattura dell'ex presidente venezuelano Nicolás Maduro.