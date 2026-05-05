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Economia

I mercati predittivi sono davvero accurati?

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Su questi mercati, gli utenti possono piazzare scommesse su qualsiasi tipo di evento, da quelli sportivi all’andamento di indicatori economici, fino all’esito dei conflitti militari. A differenza dei sondaggi o delle previsioni degli esperti, i mercati predittivi incorporano incentivi economici reali

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