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Cuneo, tratto in salvo dopo 12 ore speleologo intrappolato in grotta

Cronaca

Il soccorso alpino era al lavoro da ieri: 42 tecnici e operatori dopo 12 ore sono riusciti a portare in salvo il giovane rimasto intrappolato a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti

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Estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti, sulle montagne di Garessio, in provincia di Cuneo. Si è concluso alle 5,40 di questa mattina l'intervento di soccorso che ha visto impegnati 42 tecnici e operatori del Soccorso Alpino e Speleologico di Piemonte, Lombardia e Liguria che hanno lavorato incessantemente dalle 17 di ieri per salvare uno speleologo rimasto bloccato a 120 metri di profondità. Il giovane, un ventenne ligure, è stato estratto vivo ed è stato affidato ai sanitari e trasferito in ospedale. 

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