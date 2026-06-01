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Terremoto nel Forlivese di magnitudo 3.2 durante la notte

Cronaca

Un sisma è stato registrato verso l'una di notte nella zona a 2 km da Meldola, in provincia di Forlì-Cesena ad una profondità di 22 km. Lo rileva l'Ingv

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Una scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazione nella notte, registrata dall'Ingv all'1.51, in Romagna. La magnitudo è stata di 3.2 e l'epicentro a una ventina di chilometri da Meldola (Forli-Cesena).

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Ipa/Protezione Civile

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Cronaca

Cosa fare in caso di terremoto, i consigli della Protezione Civile

Avere sempre pronti in casa un kit di pronto soccorso e un estintore, conoscere i piani di emergenza comunali ed evitare di fuggire utilizzando scale e ascensori. Dalle regole per la propria sicurezza a quelle per non intralciare i soccorsi: il vademecum in caso di eventi sismici

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