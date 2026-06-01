Terremoto nel Forlivese di magnitudo 3.2 durante la notte

Un sisma è stato registrato verso l'una di notte nella zona a 2 km da Meldola, in provincia di Forlì-Cesena ad una profondità di 22 km. Lo rileva l'Ingv

Una scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazione nella notte, registrata dall'Ingv all'1.51, in Romagna. La magnitudo è stata di 3.2 e l'epicentro a una ventina di chilometri da Meldola (Forli-Cesena).