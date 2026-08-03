Era già stata identificata e denunciata per aver tentato di rapire tre bambini a Varese. Ieri, la stessa donna ci ha provato di nuovo: secondo quanto racconta La Prealpina , la 40enne di origine francese ha preso per mano tre bambini che passeggiavano con le loro mamme, urlando e aggredendole verbalmente, prima dell’intervento dei carabinieri che l’hanno bloccata e portata in ospedale.

Il precedente pochi giorni prima

La donna è la stessa che venerdì 31 luglio aveva provato ad allontanare tre bambini dai loro genitori. Identificata e denunciata, era però rimasta in libertà. Nella serata di domenica 2 agosto la 40enne ha provato a ripetere il tentato rapimento in via Legnani, sempre a Varese. La donna si è avvicinata a due madri che camminavano in strada con i loro tre figli piccoli: all’improvviso, si è avventata sui bambini prendendoli per mano e inveendo contro le madri urlando frasi come "Siete delle pessime madri" e "Dovete controllare i vostri figli". La donna ha quindi provato a fingersi la vera madre dei bambini ma così facendo ha attirato l’attenzione dei passanti che hanno chiamato le autorità. Sul posto sono giunti i carabinieri che, insieme agli operatori del 118, hanno fermato la donna e l’hanno trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale di Circolo.