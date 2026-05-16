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Economia

Polymarket e il futuro dei prediction markets

Davide Piacenza

Davide Piacenza
©Getty

 Il prezzo di una scelta “sì” o una scelta “no” diventa una sorta di probabilità collettiva, aggiornata in tempo reale, che spesso si rivela più rapida e affidabile dei sondaggi, dei commentatori e delle analisi tradizionali. Per questo i prediction markets sono diventati un oggetto culturale, prima ancora che finanziario

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