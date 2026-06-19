Gli accertamenti riguardano alimenti e prodotti prelevati nelle due abitazioni della famiglia Di Vita e affidati all'Istituto Zooprofilattico nell'inchiesta sul sospetto avvelenamento da ricina costato la vita alla madre e alla figlia a Pietracatella. La nuova perizia, affidata a consulenti italiani e tedeschi, dovrà verificare l'eventuale presenza del veleno anche su indumenti e oggetti della casa

Sono complessivamente 70 gli alimenti sotto sequestro nell'indagine sul giallo di Pietracatella, il paese molisano dove, nei giorni di Natale, morirono madre e figlia per sospetto avvelenamento da ricina . Il dato emerge dagli allegati notificati alle parti in vista del conferimento dei nuovi incarichi peritali fissato il 29 giugno a Pavia.

I prelievi nelle abitazioni della famiglia Di Vita

Ai 19 alimenti sequestrati il 29 dicembre nell'appartamento di Gianni Di Vita, al secondo piano dello stabile di via Risorgimento - tuttora sotto sequestro - si aggiungono numerosi prodotti, sia preparazioni domestiche sia confezionati di diverse marche, prelevati il 7 gennaio. Nel dettaglio: 18 alimenti dal freezer e 17 dal frigorifero sempre dell'abitazione della famiglia Di Vita; altri 16 alimenti equamente divisi tra frigorifero e freezer, provenienti dall'appartamento al primo piano, dove viveva la madre di Gianni Di Vita, Giuseppina Cinquino. Tutto il materiale è stato affidato all'Istituto Zooprofilattico di Abruzzo e Molise.