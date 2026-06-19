Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Madre e figlia avvelenate con ricina, 70 alimenti sequestrati: si cercano tracce di veleno

Cronaca
©Ansa

Gli accertamenti riguardano alimenti e prodotti prelevati nelle due abitazioni della famiglia Di Vita e affidati all'Istituto Zooprofilattico nell'inchiesta sul sospetto avvelenamento da ricina costato la vita alla madre e alla figlia a Pietracatella. La nuova perizia, affidata a consulenti italiani e tedeschi, dovrà verificare l'eventuale presenza del veleno anche su indumenti e oggetti della casa

ascolta articolo

Sono complessivamente 70 gli alimenti sotto sequestro nell'indagine sul giallo di Pietracatella, il paese molisano dove, nei giorni di Natale, morirono madre e figlia per sospetto avvelenamento da ricina. Il dato emerge dagli allegati notificati alle parti in vista del conferimento dei nuovi incarichi peritali fissato il 29 giugno a Pavia.

I prelievi nelle abitazioni della famiglia Di Vita

Ai 19 alimenti sequestrati il 29 dicembre nell'appartamento di Gianni Di Vita, al secondo piano dello stabile di via Risorgimento - tuttora sotto sequestro - si aggiungono numerosi prodotti, sia preparazioni domestiche sia confezionati di diverse marche, prelevati il 7 gennaio. Nel dettaglio: 18 alimenti dal freezer e 17 dal frigorifero sempre dell'abitazione della famiglia Di Vita; altri 16 alimenti equamente divisi tra frigorifero e freezer, provenienti dall'appartamento al primo piano, dove viveva la madre di Gianni Di Vita, Giuseppina Cinquino. Tutto il materiale è stato affidato all'Istituto Zooprofilattico di Abruzzo e Molise.

Il compito dei nuovi consulenti

I consulenti, italiani e tedeschi, dovranno ora verificare se in questi alimenti siano presenti tracce di ricina. L'incarico comprende anche la ricerca del veleno che ha ucciso Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi, su indumenti, mobili e altri oggetti presenti nella casa della famiglia.

Leggi anche

Morte avvelenate, convocato in Questura il sindaco di Pietracatella

Cronaca: Ultime notizie

Maturità 2026, tracce seconda prova: Quintiliano al Classico. DIRETTA

live Cronaca

Dopo la prima prova di italiano, i maturandi affrontano le materie di indirizzo: la versione di...

Meteo, allerta caldo: sabato bollino rosso in 5 città. Ecco dove

Cronaca

Quello del 20 e 21 giugno sarà un weekend bollente. L’estate, con il solstizio che quest’anno...

Firenze, imprenditrice rapinata si sfoga: “Vendo azienda e vado via"

Cronaca

La donna ha raccontato la rapina subita nella sua villa di Impruneta, dove un gruppo di...

Lecco, dipendente comune in smart working ai Caraibi: polemiche

Cronaca

Le minoranze denunciano lo stravolgimento del regolamento comunale che prevede che il lavoro...

Alto Adige, arrivano i ranger per i turisti indisciplinati

Cronaca

Le nuove figure saranno operative a partire da quest'estate per orientare visitatori e...

Cronaca: i più letti