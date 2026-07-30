E una nuova analisi di Save the Children rivela che in Europa occidentale due bambini su tre sono stati esposti a ondate di calore estreme nel primo semestre del 2026 (dal primo gennaio al 14 luglio), di cui 3,4 milioni in Italia. Un numero che è già triplicato rispetto all'intero 2025, raggiungendo livelli superiori a quelli registrati in qualsiasi anno dal 2003. I dati - sottolinea Save the Children in una nota - assumono un significato ancora più rilevante considerando che gran parte del periodo analizzato coincide con l'inverno e la primavera nell'Europa occidentale, stagioni generalmente caratterizzate da temperature più miti. Complessivamente, in Italia sono state circa 24 milioni le persone esposte a ondate di calore nei primi sei mesi dell'anno, e tra queste il 40,5% del totale di bambine, bambini e adolescenti, un valore doppio rispetto a quello complessivamente registrato nel 2025 quando i minori esposti a ondate di calore sono stati 1,7 milioni.

Leggi anche: Greenpeace avverte: "Temperatura del mare italiano più calda anche a 40 mt di profondità"