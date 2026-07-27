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Dal Giappone arriva il frigo per umani contro le ondate di calore. VIDEO

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Ideata dall'azienda SDRS, produttrice di sistemi di refrigerazione e distributori automatici, promette di far percepire un "piacevole" fresco nell'arco di cinque minuti, mentre trascorrere circa 10 minuti al suo interno può contribuire "a ridurre la temperatura corporea e ad alleviare i sintomi legati ai colpi di calore". Funziona con circa la metà dell'energia elettrica necessaria a un condizionatore d'aria portatile convenzionale. Costa circa 9mila dollari

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Il Giappone ha presentato una soluzione piuttosto insolita e particolare per affrontare le temperature estive estreme e le ondate di calore che stanno riguardando diverse parti del mondo. Chiamata "Do Hiemon Box", si tratta di una cabina di raffreddamento monoposto che ha le sembianze di un gigantesco frigorifero. La sua particolarità è che, invece di conservare cibo o bevande, è stata progettata per raffreddare rapidamente la temperatura delle persone. I dettagli del prodotto sono stati analizzati anche dal "The Guardian". 

La "Do Hiemon Box" prodotta in Giappone - YouTube

Come funziona

"Do Hiemon Box" è stata ideata dall'azienda giapponese SDRS, produttrice di sistemi di refrigerazione e distributori automatici. L'azienda, presentando il curioso oggetto, ha spiegato che gli utenti iniziano a percepire un "piacevole" fresco nell'arco di cinque minuti, mentre trascorrere circa 10 minuti al suo interno può contribuire "a ridurre la temperatura corporea e ad alleviare i sintomi legati ai colpi di calore". Funziona con circa la metà dell'energia elettrica necessaria a un condizionatore d'aria portatile convenzionale, non richiede alcun tipo di installazione ed è dotata anche di ruote per poter essere facilmente spostata. "Do Hiemon Box" è attualmente disponibile presso i distributori di attrezzature industriali in Giappone al prezzo di circa 9mila dollari, tasse escluse.

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