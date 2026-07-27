Il Giappone ha presentato una soluzione piuttosto insolita e particolare per affrontare le temperature estive estreme e le ondate di calore che stanno riguardando diverse parti del mondo. Chiamata "Do Hiemon Box", si tratta di una cabina di raffreddamento monoposto che ha le sembianze di un gigantesco frigorifero. La sua particolarità è che, invece di conservare cibo o bevande, è stata progettata per raffreddare rapidamente la temperatura delle persone. I dettagli del prodotto sono stati analizzati anche dal "The Guardian".