Torna il caldo africano, ecco dove e quando colpirà la quarta ondata

Domenica 26 luglio è passato un rapido fronte temporalesco, a causa dei forti contrasti tra masse d'aria differenti, calde e fedde, sull’Italia. Le correnti instabili sono andate a interagire direttamente con le masse d'aria molto calde e umide stazionarie sul Mediterraneo dopo settimane con temperature sempre oltre le medie climatiche. A fornire l'energia necessaria per l'innesco di fenomeni violenti sono stati soprattutto i mari. Accumulando calore durante le settimane calde, la superficie marina è evaporata e ha rilasciato nell'aria un ingente quantitativo di vapore acqueo e calore latente: le correnti fresche e instabili nord-europee, impattando su questo "serbatoio" di aria calda e umida, hanno creato fortissimi moti ascensionali che hanno alimentato temporali di estrema intensità.

Per approfondire: Super El Niño in arrivo, 2027 a rischio eventi estremi. Le previsioni degli esperti