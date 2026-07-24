Sky Cube 24/7 - Caldo estremo, resterà un’estate torrida?

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Lo speciale di Sky TG24 sull'ondata di caldo
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Caldo estremo, resterà un’estate torrida? Sky Cube 24/7

Cronaca

Dopo settimane di temperature elevate, stiamo assistendo a un calo termico. Per gli esperti, però, si tratta solo di una parentesi. Cosa ci aspetterà ad agosto? Partiamo da qui allo Sky Cube con Stefania Pinna e Antonello Pasini, climatologo del CNR

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