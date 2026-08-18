Scuola, il calendario 2026/2027: date e festività regione per regione

Introduzione

L'estate è ancora nel vivo, ma per milioni di studenti e famiglie è già tempo di guardare al prossimo anno scolastico. Il calendario 2026/2027 scandisce le tappe principali dell'anno, dal primo giorno di lezione alle vacanze di Natale e Pasqua, fino all'ultima campanella. Ecco tutte le date da segnare in agenda.