Scuola, il calendario 2026/2027: date e festività regione per regione

Introduzione
L'estate è ancora nel vivo, ma per milioni di studenti e famiglie è già tempo di guardare al prossimo anno scolastico. Il calendario 2026/2027 scandisce le tappe principali dell'anno, dal primo giorno di lezione alle vacanze di Natale e Pasqua, fino all'ultima campanella. Ecco tutte le date da segnare in agenda.
Quello che devi sapere
Bolzano la prima a rientrare a scuola
Diverse regioni hanno già fissato il primo giorno di scuola dopo la pausa dell'estate, che regolarmente va da giugno a settembre. I primi a tornare sui banchi saranno gli studenti e le studentesse della Provincia autonoma di Bolzano, che riprenderanno le lezioni scolastiche il 7 settembre.
Leggi anche:
Bonus gite scolastiche, vale anche per il 2026: i requisiti, le novità e cosa sapere
Il primo giorno nelle altre regioni
Come detto, i primi a tornare tra i banchi saranno gli studenti della Provincia autonoma di Bolzano, dove le lezioni inizieranno lunedì 7 settembre 2026. Seguiranno, giovedì 10 settembre, Veneto, Provincia autonoma di Trento e Valle d’Aosta. Gli ultimi a rientrare in classe saranno invece gli studenti pugliesi, per i quali la prima campanella è fissata giovedì 17 settembre.
Le date regione per regione:
Lunedì 7 settembre 2026: Provincia autonoma di Bolzano.
Giovedì 10 settembre 2026: Provincia autonoma di Trento, Valle d'Aosta e Veneto.
Lunedì 14 settembre 2026: Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria.
Martedì 15 settembre 2026: Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana.
Mercoledì 16 settembre 2026: Abruzzo, Basilicata e Sardegna.
Giovedì 17 settembre 2026: Puglia.
Le altre regioni ancora in attesa
Per quanto riguarda tutte le altre regioni italiane, non sono state ancora pubblicate ufficialmente le date di ritorno sui banchi di scuola a settembre 2026. Le delibere ufficiali sono ancora in fase di pubblicazione.
Potrebbe interessarti:
Scuola, riforma degli istituti tecnici professionali: le novità previste
Le festività nazionali
Mentre il giorno di rientro a scuola dopo l'estate non è ancora stato definito per alcuni territori, esiste già un calendario fisso per quanto riguarda le festività nazionali. In occasione di queste ricorrenze, studenti e studentesse resteranno a casa.
- 4 ottobre 2026: San Francesco (cade di domenica)
- 1 novembre 2026: Tutti i Santi (Ognissanti)
- 8 dicembre 2026: Immacolata Concezione
- 25 e 26 dicembre 2026: Natale e Santo Stefano
- 1° gennaio 2027: Capodanno
- 6 gennaio 2027: Epifania
- 28 e 29 marzo 2027: Pasqua e Lunedì dell’Angelo
- 25 aprile 2027: Festa della Liberazione
- 1° maggio 2027: Festa del Lavoro
- 2 giugno 2027: Festa della Repubblica
- Il giorno del Santo Patrono del proprio Comune
La prima pausa prolungata a dicembre
La prima vera pausa prolungata arriverà a dicembre. Nel 2026 la festa dell’Immacolata Concezione cadrà di martedì 8 dicembre e questo permetterà a molte scuole di prevedere il ponte di lunedì 7 dicembre, con un fine settimana lungo di quattro giorni per gli studenti.
Le vacanze di Natale
Le vacanze di Natale interesseranno tutte le Regioni tra il 23 o il 24 dicembre 2026 e il 6 gennaio 2027, con lievi differenze nei calendari regionali. La pausa più lunga è prevista in Sicilia, dove il rientro è fissato per l'8 gennaio.
Vacanze di Pasqua
Per Pasqua, la sospensione delle lezioni sarà quasi uniforme: nella maggior parte delle Regioni le attività si fermeranno da giovedì 25 a martedì 30 marzo 2027. La formula comprende anche Pasqua, domenica 28 marzo, e il Lunedì dell’Angelo, lunedì 29 marzo, festività nazionali. Fa eccezione la Provincia autonoma di Trento, dove le vacanze pasquali sono previste fino a mercoledì 31 marzo 2027.
La primavera "mangia-ponti"
La primavera offrirà invece meno occasioni di pausa: la Festa della Liberazione, il 25 aprile, cadrà di domenica, mentre la Festa del Lavoro, il 1° maggio, sarà di sabato. L’unico vero spiraglio arriverà con la Festa della Repubblica, mercoledì 2 giugno, a pochi giorni dalla fine delle lezioni.
L'ultimo giorno di scuola nel 2027
Come per il giorno di inizio, anche la data di fine delle lezioni per il 2027 cambia da regione a regione. L’anno scolastico 2026/2027 si concluderà, nella maggior parte delle regioni, tra il 5 e il 10 giugno, con alcune eccezioni come il Veneto, dove la chiusura è prevista il 12 giugno, e Bolzano, dove le lezioni proseguiranno fino al 16 giugno. Per la scuola dell’infanzia le attività educative continueranno fino al 30 giugno 2027.
Nel Lazio, l'ultimo giorno sui banchi prima delle vacanze estive è fissato all’8 giugno 2027, con proroga al 30 giugno per le scuole dell’infanzia. La Regione ha stabilito anche che gli istituti scolastici dovranno garantire un minimo di 206 giorni di lezione con settimana su sei giorni, oppure 171 giorni con settimana corta su cinque giorni.
In Sicilia, le lezioni si concluderanno il 10 giugno, mentre il 30 giugno sarà l'ultimo giorno per i bambini che frequentano l’infanzia
In Umbria, l'ultimo giorno sui banchi di scuola per tutti gli alunni è fissato all’8 giugno.